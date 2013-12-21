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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 21 декабря 2013
Фулхэм
21.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
50'
К. Ричардсон
69'
В. Компани (АГ)
23'
Я. Туре
43'
В. Компани
78'
Х. Навас
83'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
84'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Д. Сильва
83'
ГОЛ! 2:4!
Д. Милнер
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Д. Бент
️️️️
Г. Карагунис
82'
78'
ГОЛ! 2:3!
Х. Навас
Пас отдал
Д. Сильва
75'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Компани
69'
Замена
П. Касами
️️️️
А. Дежага
65'
Желтая карточка
Г. Карагунис
60'
58'
Замена
Х. Навас
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 1:2!
К. Ричардсон
Пас отдал
А. Таарабт
50'
45'
+1
Желтая карточка
М. Демичелис
43'
ГОЛ! 0:2!
В. Компани
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Ф. Сендерос
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
14
Георгиос Карагунис
ОП
8
Скотт Паркер
(К)
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-4
1
Стекеленбург
6
Риисе
14
Сендерос
3
Хьюз
27
Ритер
14
Карагунис
8
Паркер
15
Ричардсон
49
Таарабт
14
Сидуэлл
21
Дежага
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
2
Демичелис
4
Компани
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
21
Сильва
21
Негредо
10
Джеко
14
Сендерос
45
Аморебиета
45
Аморебиета
14
Сендерос
21
Дежага
23
Касами
23
Касами
21
Дежага
14
Карагунис
10
Бент
10
Бент
14
Карагунис
10
Джеко
16
Навас
16
Навас
10
Джеко
21
Сильва
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
21
Сильва
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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