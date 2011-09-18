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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 18 сентября 2011
Фулхэм
18.09.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
56'
Б. Замора
75'
Д. Мерфи
18'
С. Агуэро
46'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
Замена
Б. Руис
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 2:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. Замора
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ! 1:2!
Б. Замора
Пас отдал
К. Демпси
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Джеко
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
6
Риисе
22
Бэйрд
4
Хангеланд
12
Келли
8
Дембеле
2
Демпси
14
Сидуэлл
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
4-3-1-2
1
Харт
4
Ричардс
15
Лескотт
4
Компани
3
Клиши
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
16
Дафф
23
Касами
23
Касами
16
Дафф
8
Дембеле
22
Руис
22
Руис
8
Дембеле
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
14
Насри
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Насри
10
Агуэро
32
Тевес
32
Тевес
10
Агуэро
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
70
Орланду Са
ЦФ
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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