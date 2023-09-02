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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 02 сентября 2023
Манчестер Сити
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Фулхэм
31'
Х. Альварес
45+5'
Н. Аке
58'
Э. Холанд
70'
Э. Холанд (П)
90+5'
Э. Холанд
33'
Т. Рим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
ГОЛ! 5:1!
Э. Холанд
Пас отдал
С. Гомес
90'
+5
Замена
Р. Льюис
️️️️
Х. Альварес
90'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
90'
Замена
К. Филлипс
️️️️
М. Ковачич
84'
81'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
81'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
Желтая карточка
Б. Силва
78'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Доку
76'
Замена
Б. Силва
️️️️
Родри
76'
73'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
73'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Рид
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Э. Холанд
70'
69'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
58'
54'
Желтая карточка
Б. Рид
ГОЛ! 2:1!
Н. Аке
Пас отдал
Ф. Фоден
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
Э. Робинсон
43'
Желтая карточка
И. Диоп
Желтая карточка
Родри
41'
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Рим
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Э. Холанд
31'
16'
Замена
Л. Харрис
️️️️
Т. Кэрни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Эдерсон
3
Диаш
28
Аканджи
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
11
Доку
4-2-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
8
Перейра
9
Хименес
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
11
Доку
17
Гомес
17
Гомес
11
Доку
19
Альварес
82
Льюис
82
Льюис
19
Альварес
8
Ковачич
27
Филлипс
27
Филлипс
8
Ковачич
16
Родри
20
Силва
20
Силва
16
Родри
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
10
Кэрни
13
Харрис
13
Харрис
10
Кэрни
14
Рид
10
Виллиан
10
Виллиан
14
Рид
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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