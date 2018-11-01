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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 01 ноября 2018
Манчестер Сити
01.11.2018, четверг, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Желтая карточка
В. Компани
80'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
4-1-3-1
49
Мурич
47
Зинченко
6
Стоунз
4
Компани
13
Данило
18
Делф
47
Фоден
11
Де Брюйне
10
Сане
9
Жезус
4-4-2
15
Серхио Рико
27
Фосу-Менса
3
Одои
3
Рим
30
Сессеньон
20
Шюррле
14
Сери
10
Кэрни
99
Ангисса
9
Митрович
10
Вьетто
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
31
Эдерсон
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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