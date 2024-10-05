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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 05 октября 2024
Манчестер Сити
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
32'
М. Ковачич
47'
М. Ковачич
82'
Ж. Доку
26'
А. Перейра
88'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Желтая карточка
Б. Силва
90'
+5
Желтая карточка
Эдерсон
90'
+3
Замена
М. Нуньес
️️️️
И. Гюндоган
89'
88'
ГОЛ! 3:2!
Р. Муньис
Пас отдал
Р. Нелсон
ГОЛ! 3:1!
Ж. Доку
Пас отдал
Р. Льюис
82'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Ф. Фоден
78'
77'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
77'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Ивоби
77'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
65'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
С. Берге
65'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Перейра
64'
Желтая карточка
К. Бейсси
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Грилиш
62'
Замена
К. Уокер
️️️️
М. Аканджи
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Ковачич
Пас отдал
Б. Силва
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Ковачич
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Пас отдал
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
2
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
24
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
47
Фоден
6
Стоунз
6
Стоунз
47
Фоден
25
Аканджи
2
Уокер
2
Уокер
25
Аканджи
20
Гюндоган
27
Нуньес
27
Нуньес
20
Гюндоган
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
16
Берге
10
Кэрни
10
Кэрни
16
Берге
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
17
Ивоби
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Ивоби
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
2
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
10
Офсайды
0
3
Количество передач
625
442
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.07
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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