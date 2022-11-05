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Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 05 ноября 2022
Манчестер Сити
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
16'
Х. Альварес
90+5'
Э. Холанд (П)
28'
А. Перейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Желтая карточка
Э. Холанд
90'
+7
Замена
Р. Диаш
️️️️
И. Гюндоган
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Холанд
90'
+5
90'
Желтая карточка
Э. Робинсон
80'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Виллиан
76'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
К. Винисиус
76'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Э. Холанд
️️️️
Х. Альварес
64'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
64'
63'
Желтая карточка
К. Тете
Желтая карточка
Б. Силва
45'
+3
45'
Желтая карточка
Х. Рид
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Перейра
Красная карточка
Ж. Канселу
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
И. Гюндоган
16'
7'
Желтая карточка
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
28
Аканджи
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
26
Де Брюйне
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Рим
6
Диоп
33
Робинсон
6
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
95
Винисиус
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
20
Гюндоган
3
Диаш
3
Диаш
20
Гюндоган
19
Альварес
9
Холанд
9
Холанд
19
Альварес
10
Уилсон
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Уилсон
10
Виллиан
43
Мбабу
43
Мбабу
10
Виллиан
95
Винисиус
10
Кэрни
10
Кэрни
95
Винисиус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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