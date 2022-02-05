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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 05 февраля 2022
Манчестер Сити
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Фулхэм
6'
И. Гюндоган
13'
Д. Стоунз
53'
Р. Марез (П)
57'
Р. Марез
4'
Ф. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
88'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Ф. Карвалью
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Фоден
78'
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Грилиш
77'
75'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Уилсон
75'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
К. Де Брюйне
68'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Ж. Канселу
67'
67'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Н. Кебану
67'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Х. Рид
ГОЛ! 4:1!
Р. Марез
Пас отдал
К. Де Брюйне
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Марез
53'
Желтая карточка
К. Уокер
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Де Брюйне
13'
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Марез
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
1
Стеффен
2
Уокер
6
Стоунз
15
Аке
2
Канселу
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
4-1-1-3-1
13
Газзанига
3
Уильямс
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
15
Чалоба
6
Рид
10
Уилсон
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
2
Канселу
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Канселу
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
10
Грилиш
19
Делап
19
Делап
10
Грилиш
92
Кебану
93
Кноккарт
93
Кноккарт
92
Кебану
6
Рид
14
Сери
14
Сери
6
Рид
10
Уилсон
10
Кэрни
10
Кэрни
10
Уилсон
14
Карвалью
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Карвалью
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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