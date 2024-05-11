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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 11 мая 2024
Фулхэм
11.05.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
13'
Й. Гвардиол
59'
Ф. Фоден
71'
Й. Гвардиол
90+6'
Х. Альварес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Х. Альварес
Вторая желтая
И. Диоп
90'
+5
Желтая карточка
Э. Робинсон
90'
82'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
82'
Замена
Р. Льюис
️️️️
М. Ковачич
82'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
Желтая карточка
И. Диоп
78'
75'
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Перейра
74'
71'
ГОЛ! 0:3!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Б. Силва
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Муньис
67'
59'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Б. Рид
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
Виллиан
46'
22'
Замена
К. Уокер
️️️️
Н. Аке
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
14
Бобби Рид
(К)
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
21
Кастань
36
Палинья
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
14
Рид
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
15
Аке
24
Гвардиол
95
Аканджи
3
Диаш
16
Родри
8
Ковачич
20
Силва
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
14
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Рид
8
Перейра
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
24
Траоре
24
Траоре
10
Виллиан
9
Муньис
27
Броя
27
Броя
9
Муньис
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
8
Ковачич
82
Льюис
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
26
Де Брюйне
11
Доку
11
Доку
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
1
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
6
Количество передач
408
759
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.12
3.15
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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