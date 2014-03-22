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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 22 марта 2014
Манчестер Сити
22.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
5 : 0
Завершен
Фулхэм
25'
Я. Туре (П)
54'
Я. Туре (П)
65'
Я. Туре
84'
Фернандиньо
87'
М. Демичелис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
90'
+2
Желтая карточка
Л. Холтби
ГОЛ! 5:0!
М. Демичелис
87'
ГОЛ! 4:0!
Фернандиньо
84'
83'
Замена
П. Касами
️️️️
К. Вудроу
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Насри
81'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Я. Туре
75'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
67'
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Пас отдал
А. Негредо
65'
64'
Желтая карточка
П. Робертс
63'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
56'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Качаниклич
55'
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Туре
54'
53'
Вторая желтая
Ф. Аморебиета
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Туре
25'
23'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛП
6
Вилльям Квист
ОП
14
Стив Сидуэлл
ОП
15
Киран Ричардсон
ЦП
20
Александер Качаниклич
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
15
Лескотт
5
Сабалета
5
Фернандиньо
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
21
Негредо
4-2-3-1
13
Стокдейл
27
Ритер
5
Хейтинга
4
Хангеланд
45
Аморебиета
6
Квист
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
15
Ричардсон
6
Риисе
12
Вудроу
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
42
Туре
6
Родуэлл
6
Родуэлл
42
Туре
14
Насри
9
Йоветич
9
Йоветич
14
Насри
12
Вудроу
23
Касами
23
Касами
12
Вудроу
15
Ричардсон
90
Холтби
90
Холтби
15
Ричардсон
20
Качаниклич
16
Робертс
16
Робертс
20
Качаниклич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Маартен Стекеленбург
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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