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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 13 марта 2021
Фулхэм
13.03.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
47'
Д. Стоунз
56'
Г. Жезус
60'
С. Агуэро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
Замена
Э. Робинсон
️️️️
И. Кавалейру
80'
75'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Р. Диаш
Замена
Д. Онома
️️️️
М. Лемина
73'
67'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Б. Силва
Замена
А. Митрович
️️️️
Р. Лофтус-Чик
63'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Агуэро
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоунз
Пас отдал
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
31
Фабри
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Джош Майя
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
4-1-3-1-1
23
Ареоля
2
Тете
2
Андерсен
4
Адарабиойо
34
Эйна
99
Лемина
99
Ангисса
6
Рид
20
Лофтус-Чик
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
3-3-2-2
31
Эдерсон
14
Ляпорт
6
Стоунз
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
23
Менди
14
Торрес
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
8
Иван Кавалейру
33
Робинсон
33
Робинсон
8
Иван Кавалейру
99
Лемина
17
Онома
17
Онома
99
Лемина
20
Лофтус-Чик
9
Митрович
9
Митрович
20
Лофтус-Чик
3
Диаш
24
Гарсия
24
Гарсия
3
Диаш
20
Силва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
20
Силва
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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