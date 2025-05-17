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Прогноз на точный счет матча «Балтика» – «Енисей»: ФНЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:16
Балтика - Енисей
17 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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5.71
Точный счет – 2:1 в пользу «Балтики»
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17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. Триумфатор сезона «Балтика» примет «Енисей» Андрея Тихонова.

«Балтика»

Калининградцы досрочно гарантировали себе повышение в классе и следующий сезон проведут в российской Премьер-Лиге.

«Балтика» провела очень ровную кампанию и по праву отправляется в элиту. В целом, подобное развитие событий просматривалось еще прошлым летом. Калининградцы лишь подтвердили свои претензии на возвращение в РПЛ.

Последние три игры:

  • Черноморец – Балтика 0:0
  • Балтика – Торпедо Москва 0:1
  • Урал – Балтика 2:5

«Енисей»

Команда из Красноярска и близко не может похвастать такими же достижениями, расположившись на девятой строчке в таблице. Сейчас тренерский штаб в большей степени думает о будущем, нежели о настоящем. У «Енисея» не осталось турнирной мотивации.

Последние три игры:

  • Енисей – Сокол 2:1
  • Ротор – Енисей 3:0
  • СКА-Хабаровск – Енисей 1:2

Личные встречи
38% (9)
38% (9)
25% (6)
26
Забитых мячей
24
1.08
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 33 тур
Балтика
0 : 0
17.05.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 8 тур
Енисей
1 : 2
31.08.2024
Балтика
Россия. Первая лига, 27 тур
Енисей
1 : 1
15.04.2023
Балтика
Россия. Первая лига, 11 тур
Балтика
3 : 2
25.09.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
1 : 2
19.03.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 0
10.09.2021
Балтика
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 2
28.03.2021
Балтика
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 0
04.10.2020
Енисей
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
2 : 2
14.09.2019
Балтика
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1 : 1
25.11.2017
Балтика
Россия. ФНЛ, 7 тур
Балтика
0 : 5
09.08.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
2 : 1
09.11.2016
Балтика
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
0 : 1
23.07.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 0
15.11.2015
Енисей
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 1
20.07.2015
Балтика
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
0 : 1
22.03.2015
Балтика
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
24.08.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
0 : 2
30.04.2014
Балтика
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
0 : 0
07.10.2013
Енисей
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
3 : 0
30.04.2013
Енисей
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 2
02.10.2012
Балтика
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
13.04.2012
Енисей
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
2 : 1
09.08.2011
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
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Прогноз на матч «Балтика» – «Енисей»

В прошлом туре «Балтика» уступила в достаточно принципиальной игре с «Торпедо» и теперь должна реабилитироваться перед своими болельщиками. Ждем достаточно открытого и результативного футбола.

Прогноз: индивидуальный тотал «Балтики» больше 1,5 гола, коэффициент – 1.8. Точный счет – 2:1.

5.71
Точный счет – 2:1 в пользу «Балтики»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Первая лига Енисей Балтика
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6.20
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