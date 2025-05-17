17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. Триумфатор сезона «Балтика» примет «Енисей» Андрея Тихонова.
«Балтика»
Калининградцы досрочно гарантировали себе повышение в классе и следующий сезон проведут в российской Премьер-Лиге.
«Балтика» провела очень ровную кампанию и по праву отправляется в элиту. В целом, подобное развитие событий просматривалось еще прошлым летом. Калининградцы лишь подтвердили свои претензии на возвращение в РПЛ.
Последние три игры:
- Черноморец – Балтика 0:0
- Балтика – Торпедо Москва 0:1
- Урал – Балтика 2:5
«Енисей»
Команда из Красноярска и близко не может похвастать такими же достижениями, расположившись на девятой строчке в таблице. Сейчас тренерский штаб в большей степени думает о будущем, нежели о настоящем. У «Енисея» не осталось турнирной мотивации.
Последние три игры:
- Енисей – Сокол 2:1
- Ротор – Енисей 3:0
- СКА-Хабаровск – Енисей 1:2
Прогноз на матч «Балтика» – «Енисей»
В прошлом туре «Балтика» уступила в достаточно принципиальной игре с «Торпедо» и теперь должна реабилитироваться перед своими болельщиками. Ждем достаточно открытого и результативного футбола.
Прогноз: индивидуальный тотал «Балтики» больше 1,5 гола, коэффициент – 1.8. Точный счет – 2:1.