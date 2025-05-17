17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. Триумфатор сезона «Балтика» примет «Енисей» Андрея Тихонова.

«Балтика»

Калининградцы досрочно гарантировали себе повышение в классе и следующий сезон проведут в российской Премьер-Лиге.

«Балтика» провела очень ровную кампанию и по праву отправляется в элиту. В целом, подобное развитие событий просматривалось еще прошлым летом. Калининградцы лишь подтвердили свои претензии на возвращение в РПЛ.

Последние три игры:

Черноморец – Балтика 0:0

Балтика – Торпедо Москва 0:1

Урал – Балтика 2:5

«Енисей»

Команда из Красноярска и близко не может похвастать такими же достижениями, расположившись на девятой строчке в таблице. Сейчас тренерский штаб в большей степени думает о будущем, нежели о настоящем. У «Енисея» не осталось турнирной мотивации.

Последние три игры:

Енисей – Сокол 2:1

Ротор – Енисей 3:0

СКА-Хабаровск – Енисей 1:2

Личные встречи 38% (9) 38% (9) 25% (6) 26 Забитых мячей 24 1.08 В среднем за матч 1 3:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Первая лига, 33 тур Балтика 0 : 0 Енисей Россия. Первая лига, 8 тур Енисей 1 : 2 Балтика Россия. Первая лига, 27 тур Енисей 1 : 1 Балтика Россия. Первая лига, 11 тур Балтика 3 : 2 Енисей Россия. ФНЛ, 28 тур Балтика 1 : 2 Енисей Россия. ФНЛ, 10 тур Енисей 1 : 0 Балтика Россия. ФНЛ, 33 тур Енисей 1 : 2 Балтика Россия. ФНЛ, 13 тур Балтика 1 : 0 Енисей Россия. ФНЛ, 13 тур Енисей 2 : 2 Балтика Россия. ФНЛ, 25 тур Енисей 1 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 7 тур Балтика 0 : 5 Енисей Россия. ФНЛ, 21 тур Енисей 2 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 3 тур Балтика 0 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 21 тур Балтика 0 : 0 Енисей Россия. ФНЛ, 3 тур Енисей 1 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 24 тур Енисей 0 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 8 тур Балтика 1 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 35 тур Енисей 0 : 2 Балтика Россия. ФНЛ, 17 тур Балтика 0 : 0 Енисей Россия. ФНЛ, 30 тур Балтика 3 : 0 Енисей Россия. ФНЛ, 14 тур Енисей 1 : 2 Балтика Россия. ФНЛ, 42 тур Балтика 0 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 20 тур Балтика 2 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 1 тур Енисей 0 : 0 Балтика

Прогноз на матч «Балтика» – «Енисей»

В прошлом туре «Балтика» уступила в достаточно принципиальной игре с «Торпедо» и теперь должна реабилитироваться перед своими болельщиками. Ждем достаточно открытого и результативного футбола.

Прогноз: индивидуальный тотал «Балтики» больше 1,5 гола, коэффициент – 1.8. Точный счет – 2:1.