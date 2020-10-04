Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 04 октября 2020
Балтика
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
74'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
Замена
В. Жиронкин
️️️️
М. Кузьмин
86'
80'
Замена
Я. Матвиенко
️️️️
Н. Глушков
Замена
С. Джамилов
️️️️
М. Маркин
79'
78'
Замена
А. Зотов
️️️️
О. Ланин
Замена
Т. Мусаев
️️️️
К. Ковалев
78'
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
74'
67'
Желтая карточка
Н. Раздорских
67'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
А. Ломакин
Замена
И. Маклаков
️️️️
М. Плопа
65'
63'
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Иванов
56'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
Желтая карточка
М. Плопа
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
84
Владислав Кожемякин
ЦЗ
10
Алексей Третьяков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Латышонок
17
Макарчук
20
Ковалев
3
Плопа
44
Тишкин
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
6
Кузьмин
10
Альшин
93
Маркин
4-1-2-2-1
1
Опарин
13
Марков
4
Абрамов
15
Цховребов
33
Сухомлинов
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
9
Песиков
19
Глушков
32
Саная
93
Маркин
7
Джамилов
7
Джамилов
93
Маркин
20
Ковалев
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Ковалев
6
Кузьмин
7
Жиронкин
7
Жиронкин
6
Кузьмин
3
Плопа
4
Маклаков
4
Маклаков
3
Плопа
19
Глушков
22
Матвиенко
22
Матвиенко
19
Глушков
9
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Песиков
90
Ломакин
9
Дворников
9
Дворников
90
Ломакин
64
Ланин
21
Зотов
21
Зотов
64
Ланин
8
Иванов
10
Комков
10
Комков
8
Иванов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
10
Алексей Третьяков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
84
Владислав Кожемякин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
Остались в запасе
10
Алексей Третьяков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
84
Владислав Кожемякин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Балтика - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
Новости команд
Все
Балтика
Енисей
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Давний соратник Слуцкого, поставленный в «Балтику», прокомментировал отношения с Талалаевым
Вчера, 13:07
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Давний соратник Слуцкого, поставленный в «Балтику», прокомментировал отношения с Талалаевым
Вчера, 13:07
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+