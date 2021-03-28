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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 28 марта 2021
Енисей
28.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
36'
Н. Глушков
89'
И. Юрганов
90+1'
М. Кузьмин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
Желтая карточка
М. Сухомлинов
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Кузьмин
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Юрганов
Замена
А. Рукас
️️️️
В. Ганус
86'
81'
Замена
Х. Мануэль Валенсия
️️️️
А. Шаваев
Вторая желтая
А. Абрамов
77'
Желтая карточка
А. Абрамов
70'
70'
Замена
И. Гелоян
️️️️
И. Альшин
70'
Замена
Аллеф
️️️️
М. Маркин
Замена
К. Гарбуз
️️️️
Н. Глушков
67'
Желтая карточка
А. Ломакин
64'
Замена
А. Галимов
️️️️
Е. Песиков
63'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
61'
ГОЛ! 1:0!
Н. Глушков
36'
Желтая карточка
Е. Иванов
28'
21'
Вторая желтая
И. Маклаков
15'
Желтая карточка
И. Маклаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Владислав Лазарев
АП
33
Аллеф
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
3
Ганус
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
19
Глушков
9
Песиков
23
Лескано
4-1-1-3-1
1
Латышонок
20
Ковалев
26
Мещанинов
20
Юрганов
4
Маклаков
18
Кашчелан
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
7
Джамилов
93
Маркин
9
Песиков
27
Галимов
27
Галимов
9
Песиков
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
3
Ганус
6
Рукас
6
Рукас
3
Ганус
19
Глушков
19
Гарбуз
19
Гарбуз
19
Глушков
10
Альшин
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Альшин
93
Маркин
33
Аллеф
33
Аллеф
93
Маркин
8
Шаваев
17
Валенсия
17
Валенсия
8
Шаваев
Остались в запасе
Енисей
Балтика
11
Артем Шаболин
АП
10
Михаил Комков
ПП
9
Илья Карпук
ЦФ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Денис Самойлов
ЦП
12
Максим Елеев
ПЗ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
10
Дмитрий Плетнев
АП
56
Виктор Демьянов
ОП
44
Максим Тишкин
ПЗ
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
10
Михаил Комков
ПП
9
Илья Карпук
ЦФ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Денис Самойлов
ЦП
12
Максим Елеев
ПЗ
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
56
Виктор Демьянов
ОП
44
Максим Тишкин
ПЗ
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Енисей - Балтика
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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