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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 19 марта 2022
Балтика
19.03.2022, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
45+3'
М. Тишкин
57'
А. Зотов
89'
А. Окладников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Енисей
90'
+2
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Раздорских
90'
Желтая карточка
В. Кичин
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Окладников
Замена
М. Храмцов
️️️️
В. Лазарев
89'
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Максименко
89'
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Тишкин
81'
78'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Барсов
69'
Замена
С. Карпович
️️️️
Д. Кленкин
68'
68'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
46'
Замена
А. Окладников
️️️️
Д. Самойлов
46'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
А. Масловский
46'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ! 1:0!
М. Тишкин
45'
+3
Желтая карточка
М. Кашчелан
45'
+1
Желтая карточка
А. Мещанинов
21'
10'
Желтая карточка
И. Лапшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Балтика
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
34
Олег Алейник
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Енисей
31
Аркадий Желнин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Латышонок
26
Мещанинов
44
Тишкин
5
Осипов
18
Кашчелан
4
Кленкин
18
Попов
77
Лазарев
9
Максименко
14
Барсов
10
Альшин
4-1-4-1
22
Ребров
22
Бевеев
33
Масловский
42
Лапшов
2
Кичин
64
Ланин
21
Раздорских
21
Зотов
77
Самойлов
8
Иванов
19
Глушков
4
Кленкин
33
Карпович
33
Карпович
4
Кленкин
77
Лазарев
34
Храмцов
34
Храмцов
77
Лазарев
44
Тишкин
34
Алейник
34
Алейник
44
Тишкин
14
Барсов
10
Гелоян
10
Гелоян
14
Барсов
9
Максименко
69
Артемчук
69
Артемчук
9
Максименко
33
Масловский
33
Феррейра
33
Феррейра
33
Масловский
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
21
Раздорских
10
Комков
10
Комков
21
Раздорских
77
Самойлов
75
Окладников
75
Окладников
77
Самойлов
19
Глушков
8
Канаплин
8
Канаплин
19
Глушков
Остались в запасе
Балтика
Енисей
4
Иван Маклаков
ЛЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
31
Аркадий Желнин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
4
Иван Маклаков
ЛЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Аркадий Желнин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Балтика - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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