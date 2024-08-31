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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 31 августа 2024
Енисей
31.08.2024, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
85'
А. Ломакин
23'
К. Никишин
48'
Т. Рукас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Балтика
90'
+4
Желтая карточка
И. Петров
88'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
В. Саусь
ГОЛ! 1:2!
А. Ломакин
85'
Желтая карточка
А. Мазурин
74'
72'
Замена
И. Петров
️️️️
К. Никишин
72'
Замена
Н. Титков
️️️️
Н. Глушков
Замена
Т. Шипунов
️️️️
М. Лайкин
60'
58'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Ю. Ковалев
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Рукас
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Никишин
Желтая карточка
А. Чуканов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Александр Надольский
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
90
Николай Камаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Антипин
33
Масловский
96
Рукас
12
Ширяев
83
Лайкин
77
Самойлов
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
43
Гилязетдинов
84
Молтенинов
2-2-1-3-2
71
Свинов
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
5
Осипов
17
Ковалев
19
Пряхин
17
Саусь
19
Глушков
28
Никишин
11
Эльдарушев
83
Лайкин
20
Шипунов
20
Шипунов
83
Лайкин
17
Ковалев
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Ковалев
19
Глушков
18
Титков
18
Титков
19
Глушков
28
Никишин
10
Петров
10
Петров
28
Никишин
17
Саусь
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Саусь
Остались в запасе
Енисей
Балтика
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
39
Максим Бориско
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
90
Николай Камаев
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Александр Надольский
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
90
Николай Камаев
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Енисей - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Артем Петренко (Новосибирск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Центральный
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