9 мая на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Зарей» и «Шахтером». Обе команды преследуют разные цели: «Заря» стремится закрепиться в середине таблицы, а «Шахтер» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Ожидается напряжeнная игра с перевесом гостей, которые славятся своей атакующей мощью и стабильными результатами на выезде.

«Заря»

«Заря» набрала 36 очков после 27 туров и занимает 7-е место. Команда показывает нестабильную игру с серьeзными проблемами в обороне: пропускает уже в 9 матчах подряд. В последних 5 играх команда забила всего 4 мяча (0.8 за игру), пропустив при этом 8 (1.6 за игру). Лучший бомбардир Петар Мичин забил 8 голов за сезон и продолжает оставаться главной надеждой команды в атаке. Однако слабая оборона регулярно срывает даже самые перспективные планы, что особенно критично против соперника уровня «Шахтера».

«Шахтер»

«Шахтер» после 27 туров имеет 57 очков и идeт на 3-м месте. Команда отличается мощной атакой и является самой результативной в лиге – 64 гола за сезон. В последних 5 играх «Шахтер» забил 10 мячей (2.0 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Лидер нападения Георгий Судаков с 13 голами продолжает демонстрировать отличную форму. Команда забивает в 9 последних матчах подряд и играет с ярко выраженным атакующим акцентом, что делает еe фаворитом встречи.

Факты о командах

«Заря»

36 очков после 27 туров, 7-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Пропускает в 9 последних матчах.

Петар Мичин – 8 голов в сезоне.

«Шахтер»

57 очков после 27 туров, 3-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.

Забивает в 9 последних матчах.

Георгий Судаков – 13 голов в сезоне.

Личные встречи 11% (5) 11% (5) 78% (35) 36 Забитых мячей 110 0.8 В среднем за матч 2.44 3:2 Крупнейшая победа 7:1 Самый результативный матч: 1:7 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 28 тур Заря 0 : 0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 13 тур Шахтер 3 : 1 Заря Украина. Кубок, 1/8 финала Шахтер 1 : 0 Заря Украина. Премьер-лига, 25 тур Шахтер 2 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 10 тур Заря 1 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 28 тур Заря 0 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 13 тур Шахтер 2 : 2 Заря Украина. Премьер-лига, 11 тур Шахтер 6 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур Шахтер 0 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 3 тур Заря 2 : 2 Шахтер Украина. Премьер-лига, 6 тур Шахтер 0 : 0 Заря Украина. Премьер-лига, 1 тур Заря 1 : 0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 18 тур Заря 1 : 2 Шахтер Украина. Премьер-лига, 7 тур Шахтер 4 : 3 Заря Украина. Плей-офф, 29 тур Заря 0 : 1 Шахтер Украина. Плей-офф, 24 тур Шахтер 3 : 0 Заря Украина. Премьер-лига, 22 тур Заря 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 11 тур Шахтер 1 : 1 Заря Украина. Плей-офф, 30 тур Шахтер 2 : 1 Заря Украина. Плей-офф, 25 тур Заря 0 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 19 тур Заря 2 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 8 тур Шахтер 3 : 1 Заря Украина. Плей-офф, 6 тур Шахтер 3 : 2 Заря Украина. Плей-офф, 1 тур Заря 1 : 2 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 21 тур Заря 1 : 2 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 10 тур Шахтер 1 : 0 Заря Украина. Кубок, Финал Заря 0 : 2 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 26 тур Шахтер 2 : 3 Заря Украина. Премьер-Лига, 13 тур Заря 1 : 7 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 20 тур Заря 1 : 4 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 7 тур Шахтер 0 : 1 Заря Украина. Премьер-Лига, 29 тур Заря 1 : 3 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 14 тур Шахтер 4 : 0 Заря Украина. Премьер-Лига, 24 тур Шахтер 3 : 0 Заря Украина. Премьер-Лига, 9 тур Заря 0 : 3 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 27 тур Заря 1 : 5 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 12 тур Шахтер 4 : 1 Заря Украина. Премьер-Лига, 18 тур Заря 1 : 3 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 3 тур Шахтер 1 : 0 Заря Чемпионат Украины, 21 тур Заря 0 : 2 Шахтер Чемпионат Украины, 6 тур Шахтер 3 : 1 Заря Чемпионат Украины, 28 тур Заря 0 : 3 Шахтер Чемпионат Украины, 13 тур Шахтер 3 : 1 Заря Чемпионат Украины, 18 тур Заря 1 : 4 Шахтер Чемпионат Украины, 3 тур Шахтер 3 : 0 Заря

Прогноз на матч «Заря» – «Шахтер»

Форма команд и их статистика однозначно указывают на то, что «Шахтер» является фаворитом встречи. Команда стабильно забивает и часто реализует свои моменты, тогда как «Заря» регулярно ошибается в обороне и не показывает стабильной игры в атаке. Ожидается, что «Шахтер» будет доминировать на протяжении всего матча, контролируя мяч и создавая больше опасных моментов. Вероятно, «Заря» не сможет справиться с атакующей линией гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Шахтер».

Рекомендованные ставки