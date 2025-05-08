9 мая на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Зарей» и «Шахтером». Обе команды преследуют разные цели: «Заря» стремится закрепиться в середине таблицы, а «Шахтер» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Ожидается напряжeнная игра с перевесом гостей, которые славятся своей атакующей мощью и стабильными результатами на выезде.
«Заря»
«Заря» набрала 36 очков после 27 туров и занимает 7-е место. Команда показывает нестабильную игру с серьeзными проблемами в обороне: пропускает уже в 9 матчах подряд. В последних 5 играх команда забила всего 4 мяча (0.8 за игру), пропустив при этом 8 (1.6 за игру). Лучший бомбардир Петар Мичин забил 8 голов за сезон и продолжает оставаться главной надеждой команды в атаке. Однако слабая оборона регулярно срывает даже самые перспективные планы, что особенно критично против соперника уровня «Шахтера».
«Шахтер»
«Шахтер» после 27 туров имеет 57 очков и идeт на 3-м месте. Команда отличается мощной атакой и является самой результативной в лиге – 64 гола за сезон. В последних 5 играх «Шахтер» забил 10 мячей (2.0 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Лидер нападения Георгий Судаков с 13 голами продолжает демонстрировать отличную форму. Команда забивает в 9 последних матчах подряд и играет с ярко выраженным атакующим акцентом, что делает еe фаворитом встречи.
Факты о командах
«Заря»
- 36 очков после 27 туров, 7-е место.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
- Пропускает в 9 последних матчах.
- Петар Мичин – 8 голов в сезоне.
«Шахтер»
- 57 очков после 27 туров, 3-е место.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
- Забивает в 9 последних матчах.
- Георгий Судаков – 13 голов в сезоне.
Прогноз на матч «Заря» – «Шахтер»
Форма команд и их статистика однозначно указывают на то, что «Шахтер» является фаворитом встречи. Команда стабильно забивает и часто реализует свои моменты, тогда как «Заря» регулярно ошибается в обороне и не показывает стабильной игры в атаке. Ожидается, что «Шахтер» будет доминировать на протяжении всего матча, контролируя мяч и создавая больше опасных моментов. Вероятно, «Заря» не сможет справиться с атакующей линией гостей.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Шахтер».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:0 в пользу «Шахтера» – коэффициент 6.50
- Победа «Шахтер» с форой (-1) – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Шахтер» больше 1.5 – коэффициент 1.85