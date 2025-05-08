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Прогноз на точный счет матча «Заря» – «Шахтер»: Премьер-лига, 9 мая 2025

08 мая 2025 10:35
Заря - Шахтер
09 мая 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Шахтера»
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9 мая на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Зарей» и «Шахтером». Обе команды преследуют разные цели: «Заря» стремится закрепиться в середине таблицы, а «Шахтер» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Ожидается напряжeнная игра с перевесом гостей, которые славятся своей атакующей мощью и стабильными результатами на выезде.

«Заря»

«Заря» набрала 36 очков после 27 туров и занимает 7-е место. Команда показывает нестабильную игру с серьeзными проблемами в обороне: пропускает уже в 9 матчах подряд. В последних 5 играх команда забила всего 4 мяча (0.8 за игру), пропустив при этом 8 (1.6 за игру). Лучший бомбардир Петар Мичин забил 8 голов за сезон и продолжает оставаться главной надеждой команды в атаке. Однако слабая оборона регулярно срывает даже самые перспективные планы, что особенно критично против соперника уровня «Шахтера».

«Шахтер»

«Шахтер» после 27 туров имеет 57 очков и идeт на 3-м месте. Команда отличается мощной атакой и является самой результативной в лиге – 64 гола за сезон. В последних 5 играх «Шахтер» забил 10 мячей (2.0 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Лидер нападения Георгий Судаков с 13 голами продолжает демонстрировать отличную форму. Команда забивает в 9 последних матчах подряд и играет с ярко выраженным атакующим акцентом, что делает еe фаворитом встречи.

Факты о командах

«Заря»

  • 36 очков после 27 туров, 7-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • Петар Мичин – 8 голов в сезоне.

«Шахтер»

  • 57 очков после 27 туров, 3-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Забивает в 9 последних матчах.
  • Георгий Судаков – 13 голов в сезоне.

Личные встречи
11% (5)
11% (5)
78% (35)
36
Забитых мячей
110
0.8
В среднем за матч
2.44
3:2
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Заря
0 : 0
09.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
3 : 1
10.11.2024
Заря
Украина. Кубок, 1/8 финала
Шахтер
1 : 0
30.10.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 1
22.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Заря
0 : 3
24.05.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
2 : 2
13.11.2022
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
6 : 1
15.10.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
0 : 1
28.02.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
2 : 2
20.09.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер
0 : 0
27.06.2020
Заря
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
1 : 0
15.03.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Заря
1 : 2
14.12.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
4 : 3
14.09.2019
Заря
Украина. Плей-офф, 29 тур
Заря
0 : 1
19.05.2019
Шахтер
Украина. Плей-офф, 24 тур
Шахтер
3 : 0
13.04.2019
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 1
16.03.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
1 : 1
07.10.2018
Заря
Украина. Плей-офф, 30 тур
Шахтер
2 : 1
05.05.2018
Заря
Украина. Плей-офф, 25 тур
Заря
0 : 3
01.04.2018
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
2 : 1
10.12.2017
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
3 : 1
09.09.2017
Заря
Украина. Плей-офф, 6 тур
Шахтер
3 : 2
06.05.2017
Заря
Украина. Плей-офф, 1 тур
Заря
1 : 2
02.04.2017
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Заря
1 : 2
12.03.2017
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
1 : 0
02.10.2016
Заря
Украина. Кубок, Финал
Заря
0 : 2
21.05.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Шахтер
2 : 3
15.05.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Заря
1 : 7
30.10.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
1 : 4
18.04.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Шахтер
0 : 1
21.09.2014
Заря
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Заря
1 : 3
11.05.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Шахтер
4 : 0
26.10.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
3 : 0
13.04.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Заря
0 : 3
15.09.2012
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Заря
1 : 5
16.04.2012
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
4 : 1
02.10.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Заря
1 : 3
20.11.2010
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
25.07.2010
Заря
Чемпионат Украины, 21 тур
Заря
0 : 2
20.03.2010
Шахтер
Чемпионат Украины, 6 тур
Шахтер
3 : 1
31.08.2009
Заря
Чемпионат Украины, 28 тур
Заря
0 : 3
16.05.2009
Шахтер
Чемпионат Украины, 13 тур
Шахтер
3 : 1
01.11.2008
Заря
Чемпионат Украины, 18 тур
Заря
1 : 4
22.04.2008
Шахтер
Чемпионат Украины, 3 тур
Шахтер
3 : 0
27.07.2007
Заря
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Прогноз на матч «Заря» – «Шахтер»

Форма команд и их статистика однозначно указывают на то, что «Шахтер» является фаворитом встречи. Команда стабильно забивает и часто реализует свои моменты, тогда как «Заря» регулярно ошибается в обороне и не показывает стабильной игры в атаке. Ожидается, что «Шахтер» будет доминировать на протяжении всего матча, контролируя мяч и создавая больше опасных моментов. Вероятно, «Заря» не сможет справиться с атакующей линией гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Шахтер».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Шахтера» – коэффициент 6.50
  • Победа «Шахтер» с форой (-1) – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Шахтер» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Шахтера»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Шахтер Заря
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