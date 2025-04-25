26 апреля 2025 года на стадионе Уэмбли состоится полуфинал Кубка Англии, в котором встретятся две сильные команды – «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Обе команды показывают хорошую форму в текущем сезоне, и матч обещает быть весьма интригующим.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» показал отличные результаты в Кубке Англии, победив в четырех последних играх. Несмотря на некоторые трудности в обороне (пропускает в среднем 2.6 гола за игру), они способны атаковать и забивать, о чем свидетельствует их результат в последних матчах, где они забили 6 голов в 5 играх. «Кристал Пэлас» также не проигрывает на своем поле в последних 5 играх, что делает их фаворитом матча.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тоже демонстрирует отличные результаты в Кубке Англии, выиграв 4 последних матча. Команда забивает в среднем 2.4 гола за игру, что свидетельствует о хорошей атакующей линии. Несмотря на это, их оборона не всегда стабильно защищает свои ворота (пропускает в среднем 1.6 гола за матч). Однако, в последних играх они продемонстрировали отличную форму, забивая в 17 матчах подряд.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Победа в 4 последних матчах Кубка Англии.

Забивает в среднем 1.2 гола за матч.

Пропускает в среднем 2.6 гола за матч.

Не проигрывает в 5 последних матчах на домашнем стадионе.

«Астон Вилла»

Победа в 4 последних матчах Кубка Англии.

Забивает в среднем 2.4 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Забивает в 17 последних матчах.

Личные встречи 43% (9) 19% (4) 38% (8) 30 Забитых мячей 27 1.43 В среднем за матч 1.29 5:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 27 тур Кристал Пэлас 4 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 12 тур Астон Вилла 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Астон Вилла 1 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 38 тур Кристал Пэлас 5 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 5 тур Астон Вилла 3 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур Астон Вилла 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 3 тур Кристал Пэлас 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 37 тур Астон Вилла 1 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 13 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 36 тур Кристал Пэлас 3 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 15 тур Астон Вилла 3 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 35 тур Астон Вилла 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 4 тур Кристал Пэлас 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 21 тур Астон Вилла 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 3 тур Кристал Пэлас 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 20 тур Астон Вилла 0 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 14 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 34 тур Кристал Пэлас 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 18 тур Астон Вилла 0 : 1 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/8 финала Астон Вилла 3 : 1 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/8 финала Кристал Пэлас 2 : 2 Астон Вилла

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»

«Кристал Пэлас» продемонстрировал отличные результаты на своем поле и обладает хорошим атакующим потенциалом, несмотря на проблемы в обороне. Они будут стремиться воспользоваться своим домашним преимуществом и постараются пройти в финал Кубка Англии.

С другой стороны, «Астон Вилла» – это команда, которая также показывает мощную атаку и имеет более стабильную оборону. Они обладают большой мотивацией, чтобы добраться до финала, и могут создать проблемы для «Кристал Пэлас» в атаке.

Предполагаем, что матч будет открытым с большим количеством голевых моментов. Ожидаем, что обе команды забьют, но, учитывая домашнее преимущество «Кристал Пэлас», именно они будут фаворитом встречи.

Рекомендации для ставок