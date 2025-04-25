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«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 14:20
Кристал Пэлас - Астон Вилла
26 апр. 2025, суббота 19:15 | Англия. Кубок, 1/2 финала
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1.85
Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года на стадионе Уэмбли состоится полуфинал Кубка Англии, в котором встретятся две сильные команды – «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Обе команды показывают хорошую форму в текущем сезоне, и матч обещает быть весьма интригующим.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» показал отличные результаты в Кубке Англии, победив в четырех последних играх. Несмотря на некоторые трудности в обороне (пропускает в среднем 2.6 гола за игру), они способны атаковать и забивать, о чем свидетельствует их результат в последних матчах, где они забили 6 голов в 5 играх. «Кристал Пэлас» также не проигрывает на своем поле в последних 5 играх, что делает их фаворитом матча.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тоже демонстрирует отличные результаты в Кубке Англии, выиграв 4 последних матча. Команда забивает в среднем 2.4 гола за игру, что свидетельствует о хорошей атакующей линии. Несмотря на это, их оборона не всегда стабильно защищает свои ворота (пропускает в среднем 1.6 гола за матч). Однако, в последних играх они продемонстрировали отличную форму, забивая в 17 матчах подряд.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Победа в 4 последних матчах Кубка Англии.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.6 гола за матч.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах на домашнем стадионе.

«Астон Вилла»

  • Победа в 4 последних матчах Кубка Англии.
  • Забивает в среднем 2.4 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Забивает в 17 последних матчах.

Личные встречи
43% (9)
19% (4)
38% (8)
30
Забитых мячей
27
1.43
В среднем за матч
1.29
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
4 : 1
25.02.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
2 : 2
23.11.2024
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Астон Вилла
1 : 2
30.10.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
5 : 0
19.05.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
3 : 1
16.09.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1 : 0
04.03.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
20.08.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
1 : 1
15.05.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
27.11.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3 : 2
16.05.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 0
26.12.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2 : 0
12.07.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
31.08.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 0
12.01.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
22.08.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 0
01.01.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
02.12.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
12.04.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Астон Вилла
0 : 1
26.12.2013
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/8 финала
Астон Вилла
3 : 1
24.02.2010
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/8 финала
Кристал Пэлас
2 : 2
14.02.2010
Астон Вилла
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Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»

«Кристал Пэлас» продемонстрировал отличные результаты на своем поле и обладает хорошим атакующим потенциалом, несмотря на проблемы в обороне. Они будут стремиться воспользоваться своим домашним преимуществом и постараются пройти в финал Кубка Англии.

С другой стороны, «Астон Вилла» – это команда, которая также показывает мощную атаку и имеет более стабильную оборону. Они обладают большой мотивацией, чтобы добраться до финала, и могут создать проблемы для «Кристал Пэлас» в атаке.

Предполагаем, что матч будет открытым с большим количеством голевых моментов. Ожидаем, что обе команды забьют, но, учитывая домашнее преимущество «Кристал Пэлас», именно они будут фаворитом встречи.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1.5 гола – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Кубок Астон Вилла Кристал Пэлас
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