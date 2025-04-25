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«Вулверхэмптон» – «Лестер»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 10:00
Вулверхэмптон - Лестер
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.8
Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 1.80
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26 апреля на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Лестер» в матче 34 тура английской Премьер-лиги. Хозяева набрали прекрасную форму, выиграв пять матчей подряд и уверенно держатся в середине таблицы. Гости же погружены в затяжной кризис и борются за выживание, занимая предпоследнюю строчку. Учитывая текущую динамику команд и их игровые тенденции, матч обещает быть односторонним и результативным для хозяев.

«Вулверхэмптон»

Команда под руководством Хулена Лопетеги уверенно проводит весеннюю часть чемпионата. Пять побед кряду и серия из 10 матчей подряд с забитыми мячами – показатель стабильности и уверенности. За последние пять туров «волки» отличились 10 раз (в среднем 2.0 гола за матч) и пропустили лишь 4 мяча (0.8). Вулверхэмптон прибавил не только в атаке, но и в обороне: «сухие» победы над «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» лишь подтвердили прогресс. Лидером атаки остаeтся Матеус Кунья, забивший 16 мячей.

«Лестер»

Бывший чемпион Премьер-лиги продолжает разочаровывать. Команда не выигрывает уже 11 матчей подряд и находится на грани вылета. За последние пять матчей – 2 забитых мяча (0.4 за игру) и 11 пропущенных (2.2). Лестер пропускает в каждом матче на протяжении 29 туров, оборона работает крайне нестабильно, а в атаке команда зачастую беззуба – в восьми из десяти последних игр «лисы» не смогли отличиться. Джейми Варди с 8 голами старается тащить, но без поддержки партнeров это не работает.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем: 2.0 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

«Лестер»

  • Не выигрывает в 11 матчах подряд
  • Пропускает в 29 матчах подряд
  • В среднем: 0.4 гола за матч в атаке, 2.2 – в обороне
  • Не забивает в 8 из 10 последних игр

Личные встречи
29% (4)
29% (4)
43% (6)
13
Забитых мячей
17
0.93
В среднем за матч
1.21
4:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:3
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Лестер
0 : 3
22.12.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер
2 : 1
22.04.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
0 : 4
23.10.2022
Лестер
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
20.02.2022
Лестер
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Лестер
1 : 0
14.08.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
07.02.2021
Лестер
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Лестер
1 : 0
08.11.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
14.02.2020
Лестер
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Лестер
0 : 0
11.08.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
4 : 3
19.01.2019
Лестер
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
0 : 0
25.09.2018
Лестер
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лестер
2 : 0
18.08.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лестер
2 : 1
31.01.2013
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
16.09.2012
Лестер
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Прогноз на матч

Разница в текущей форме команд очевидна: «Вулверхэмптон» на пике, «Лестер» – на дне. Стабильная атака хозяев, надeжная оборона и поддержка родных трибун делают их безусловными фаворитами встречи. Учитывая колоссальные проблемы гостей с завершением и организацией игры, сложно ожидать от «Лестера» даже одного забитого мяча. Победа «волков» выглядит наилучшим выбором, а ставка на «сухую» победу – с высокой вероятностью захода.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.8
Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 1.80
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Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига
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