26 апреля на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Лестер» в матче 34 тура английской Премьер-лиги. Хозяева набрали прекрасную форму, выиграв пять матчей подряд и уверенно держатся в середине таблицы. Гости же погружены в затяжной кризис и борются за выживание, занимая предпоследнюю строчку. Учитывая текущую динамику команд и их игровые тенденции, матч обещает быть односторонним и результативным для хозяев.

«Вулверхэмптон»

Команда под руководством Хулена Лопетеги уверенно проводит весеннюю часть чемпионата. Пять побед кряду и серия из 10 матчей подряд с забитыми мячами – показатель стабильности и уверенности. За последние пять туров «волки» отличились 10 раз (в среднем 2.0 гола за матч) и пропустили лишь 4 мяча (0.8). Вулверхэмптон прибавил не только в атаке, но и в обороне: «сухие» победы над «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» лишь подтвердили прогресс. Лидером атаки остаeтся Матеус Кунья, забивший 16 мячей.

«Лестер»

Бывший чемпион Премьер-лиги продолжает разочаровывать. Команда не выигрывает уже 11 матчей подряд и находится на грани вылета. За последние пять матчей – 2 забитых мяча (0.4 за игру) и 11 пропущенных (2.2). Лестер пропускает в каждом матче на протяжении 29 туров, оборона работает крайне нестабильно, а в атаке команда зачастую беззуба – в восьми из десяти последних игр «лисы» не смогли отличиться. Джейми Варди с 8 голами старается тащить, но без поддержки партнeров это не работает.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем: 2.0 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

«Лестер»

Не выигрывает в 11 матчах подряд

Пропускает в 29 матчах подряд

В среднем: 0.4 гола за матч в атаке, 2.2 – в обороне

Не забивает в 8 из 10 последних игр

Личные встречи 29% (4) 29% (4) 43% (6) 13 Забитых мячей 17 0.93 В среднем за матч 1.21 4:3 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:3 Англия. Премьер-лига, 17 тур Лестер 0 : 3 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 32 тур Лестер 2 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 13 тур Вулверхэмптон 0 : 4 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 1 тур Лестер 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур Вулверхэмптон 0 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 8 тур Лестер 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 26 тур Вулверхэмптон 0 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 1 тур Лестер 0 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур Вулверхэмптон 4 : 3 Лестер Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Вулверхэмптон 0 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 2 тур Лестер 2 : 0 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 30 тур Лестер 2 : 1 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 5 тур Вулверхэмптон 2 : 1 Лестер

Прогноз на матч

Разница в текущей форме команд очевидна: «Вулверхэмптон» на пике, «Лестер» – на дне. Стабильная атака хозяев, надeжная оборона и поддержка родных трибун делают их безусловными фаворитами встречи. Учитывая колоссальные проблемы гостей с завершением и организацией игры, сложно ожидать от «Лестера» даже одного забитого мяча. Победа «волков» выглядит наилучшим выбором, а ставка на «сухую» победу – с высокой вероятностью захода.

Рекомендованные ставки