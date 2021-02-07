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Вулверхэмптон - Лестер
Вулверхэмптон - Лестер: обзор матча 07 февраля 2021
Вулверхэмптон
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лестер
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
П. Нету
88'
62'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
61'
61'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
61'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
54'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Замена
К. Хувер
️️️️
Х. Кастро
46'
Желтая карточка
Р. Невеш
45'
+1
32'
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
24
Джастин
18
Тилеманс
8
Чодури
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
17
Ихеначо
17
Кастро
25
Хувер
25
Хувер
17
Кастро
7
Нету
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
7
Нету
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лестер
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вулверхэмптон - Лестер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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