Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вулверхэмптон
Лестер - Вулверхэмптон: обзор матча 18 августа 2018
Лестер
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
29'
М. Доэрти (АГ)
45'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Г. Магуайр
90'
+6
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Грей
82'
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Мэддисон
82'
Желтая карточка
Д. Эванс
79'
74'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
69'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
М. Доэрти
Красная карточка
Д. Варди
66'
Замена
Д. Амарти
️️️️
М. Олбрайтон
60'
46'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Д. Жота
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кошта
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Р. Перейра
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Доэрти
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
5
Магуайр
21
Перейра
4
Ндиди
6
Менди
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
2
Доэрти
6
Беннетт
30
Боли
15
Коди
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
20
Жота
11
Кошта
9
Хименес
11
Олбрайтон
12
Амарти
12
Амарти
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
15
Силва
15
Силва
10
Мэддисон
10
Грей
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Грей
2
Доэрти
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
2
Доэрти
11
Кошта
24
Траоре
24
Траоре
11
Кошта
20
Жота
9
Бонатини
9
Бонатини
20
Жота
Остались в запасе
Лестер
Вулверхэмптон
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лестер - Вулверхэмптон
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Вулверхэмптон
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+