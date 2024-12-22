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АПЛ 2026/2027
Лестер - Вулверхэмптон
Лестер - Вулверхэмптон: обзор матча 22 декабря 2024
Лестер
22.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
19'
Г. Гедеш
36'
Р. Гомеш
44'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Вулверхэмптон
89'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Гомес
89'
Замена
К. Форбш
️️️️
Н. Семеду
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Ж. Айю
84'
84'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Й. Ларсен
83'
Замена
К. Доусон
️️️️
Р. Гомеш
74'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Г. Гедеш
Замена
Б. Рид
️️️️
Б. Эль-Ханнус
54'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Джастин
53'
Замена
В. Фас
️️️️
Я. Вестергор
46'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
О. Скипп
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Кунья
Пас отдал
Г. Гедеш
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гомеш
Пас отдал
М. Доэрти
Желтая карточка
Б. Сумаре
26'
Желтая карточка
Я. Вестергор
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К)
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
14
Бобби Рид
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-1-3
21
Уорд
34
Кристиансен
15
Коди
23
Вестергор
24
Джастин
34
Скипп
34
Сумаре
11
Эль-Ханнус
9
Варди
10
Айю
45
Мавидиди
4-1-2-1-2
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
7
Андре
35
Гомес
21
Гомеш
11
Гедеш
10
Кунья
22
Ларсен
23
Вестергор
4
Фас
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
34
Скипп
4
Уинкс
4
Уинкс
34
Скипп
10
Айю
10
Буонанотте
10
Буонанотте
10
Айю
11
Эль-Ханнус
14
Рид
14
Рид
11
Эль-Ханнус
21
Гомеш
15
Доусон
15
Доусон
21
Гомеш
22
Ларсен
20
Дойл
20
Дойл
22
Ларсен
35
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
35
Гомес
27
Семеду
9
Форбш
9
Форбш
27
Семеду
11
Гедеш
7
Хванг
7
Хванг
11
Гедеш
Остались в запасе
Лестер
Вулверхэмптон
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Лестер - Вулверхэмптон
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
534
467
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.06
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кинг Пауэр
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