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Лестер - Вулверхэмптон
Лестер - Вулверхэмптон: обзор матча 11 августа 2019
Лестер
11.08.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вулверхэмптон
81'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Р. Невеш
76'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Д. Жота
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
76'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Х. Чодури
61'
60'
Желтая карточка
Р. Невеш
31'
Желтая карточка
Х. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
4
Ндиди
18
Тилеманс
8
Чодури
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
8
Чодури
11
Барнс
11
Барнс
8
Чодури
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
21
Невеш
29
Сайсс
29
Сайсс
21
Невеш
20
Жота
10
Кутроне
10
Кутроне
20
Жота
Остались в запасе
Лестер
Вулверхэмптон
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лестер - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кинг Пауэр
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