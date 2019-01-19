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Вулверхэмптон - Лестер
Вулверхэмптон - Лестер: обзор матча 19 января 2019
Вулверхэмптон
19.01.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 3
Завершен
Лестер
4'
Д. Жота
12'
Р. Беннетт
64'
Д. Жота
90+3'
Д. Жота
47'
Д. Грей
51'
К. Коди (АГ)
87'
У. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лестер
ГОЛ! 4:3!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Хименес
90'
+3
87'
ГОЛ! 3:3!
У. Морган
Пас отдал
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Х. Кастро
86'
83'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Симпсон
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
81'
73'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Х. Барнс
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Винагре
73'
ГОЛ! 3:2!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Невеш
64'
58'
Желтая карточка
О. Ндиди
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Коди
48'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Г. Магуайр
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грей
Пас отдал
Д. Варди
Желтая карточка
Д. Жота
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
Р. Беннетт
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Беннетт
Пас отдал
Ж. Моутинью
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Ж. Моутинью
4'
2'
Желтая карточка
Н. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
29
Сайсс
6
Беннетт
15
Коди
17
Кастро
21
Невеш
19
Винагре
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
33
Чилвел
6
Менди
4
Ндиди
11
Барнс
10
Грей
9
Варди
19
Винагре
2
Доэрти
2
Доэрти
19
Винагре
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
5
Магуайр
35
Эванс
35
Эванс
5
Магуайр
11
Барнс
10
Мэддисон
10
Мэддисон
11
Барнс
2
Симпсон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
2
Симпсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лестер
26
Джон Радди
ВР
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вулверхэмптон - Лестер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
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