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АПЛ 2026/2027
Лестер - Вулверхэмптон
Лестер - Вулверхэмптон: обзор матча 22 апреля 2023
Лестер
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
36'
К. Ихеначо (П)
75'
Т. Кастань
13'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Вулверхэмптон
Замена
Н. Менди
️️️️
К. Ихеначо
85'
84'
Замена
П. Нету
️️️️
Тоти
81'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Нуньес
Замена
Д. Прат
️️️️
Тете
77'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кастань
Пас отдал
В. Кристиансен
75'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ю. Тилеманс
67'
65'
Желтая карточка
М. Кунья
Желтая карточка
Б. Сумаре
60'
58'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Сарабия
58'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
М. Лемина
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Д. Варди
46'
42'
Желтая карточка
Тоти
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Ихеначо
36'
34'
Желтая карточка
Ж. Са
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Кунья
Пас отдал
М. Лемина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Иверсен
34
Кристиансен
2
Сеюнджу
4
Фас
21
Кастань
34
Сумаре
18
Тилеманс
11
Тете
9
Варди
27
Дака
17
Ихеначо
4-1-2-1-2
1
Са
27
Семеду
3
Килман
24
Тоти
15
Доусон
99
Лемина
27
Нуньес
35
Гомес
7
Сарабия
19
Коста
10
Кунья
9
Варди
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
9
Варди
17
Ихеначо
6
Менди
6
Менди
17
Ихеначо
18
Тилеманс
4
Ндиди
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Тете
26
Прат
26
Прат
11
Тете
99
Лемина
8
Невеш
8
Невеш
99
Лемина
19
Коста
8
Моутинью
8
Моутинью
19
Коста
24
Тоти
7
Нету
7
Нету
24
Тоти
7
Сарабия
7
Хванг
7
Хванг
7
Сарабия
27
Нуньес
11
Поденсе
11
Поденсе
27
Нуньес
Остались в запасе
Лестер
Вулверхэмптон
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Лестер - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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