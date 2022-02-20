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Вулверхэмптон - Лестер
Вулверхэмптон - Лестер: обзор матча 20 февраля 2022
Вулверхэмптон
20.02.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
9'
Р. Невеш
67'
Д. Поденсе
41'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Лестер
90'
+2
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Маршал
️️️️
Р. Айт Нури
88'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Поденсе
81'
Желтая карточка
Р. Невеш
76'
74'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
О. Ндиди
73'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
Желтая карточка
Л. Дендокер
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Л. Дендокер
67'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ж. Моутинью
58'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Лукман
Пас отдал
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Д. Поденсе
38'
38'
Желтая карточка
А. Лукман
36'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Р. Айт Нури
31'
29'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 1:0!
Р. Невеш
Пас отдал
Р. Хименес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
11
Поденсе
9
Хименес
4-1-3-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
12
Амарти
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
27
Дака
11
Лукман
21
Айт Нури
21
Маршал
21
Маршал
21
Айт Нури
11
Поденсе
7
Нету
7
Нету
11
Поденсе
8
Моутинью
7
Хванг
7
Хванг
8
Моутинью
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Мэддисон
4
Ндиди
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лестер
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вулверхэмптон - Лестер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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