22 апреля на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч 29-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и ПСЖ. Гости уверенно возглавляют турнирную таблицу и идут к очередному титулу, в то время как хозяева продолжают борьбу за сохранение прописки, чередуя победы с поражениями. Встреча обещает быть яркой и результативной, особенно с учeтом атакующего стиля обеих команд.

«Нант»

Команда занимает 14-е место, набрав 30 очков после 29 туров. В последних 5 матчах «Нант» забил 6 и пропустил 7 голов. Команда демонстрирует способность создавать моменты у чужих ворот, но оборона часто даeт сбои. Средняя результативность – 1.20 гола за матч, при этом в обороне – 1.40 пропущенного. Форвард Маттис Аблин продолжает тянуть команду, оформив 10 голов за сезон.

При этом «Нант» забивает в 4 последних матчах, но и пропускает минимум один мяч в трeх турах подряд. Команда хорошо проявляет себя в домашних матчах, но против топ-клубов, особенно такого уровня как ПСЖ, часто уступает под натиском атак.

«ПСЖ»

Парижане уверенно занимают 1-е место с 77 очками. Команда выиграла 10 последних матчей в Лиге 1, а в 15 играх подряд обязательно забивает. За последние 5 туров команда забила 12 мячей и пропустила 7 – в среднем по 2.40 гола в нападении и 1.40 – в обороне. Лучшим бомбардиром стал Усман Дембеле с 32 голами в 42 матчах.

ПСЖ может позволить себе ротацию после матчей в Лиге чемпионов, но даже в изменeнном составе команда показывает высокую результативность. Парижане играют с позиции силы, но в то же время не всегда сохраняют надeжность в обороне.

Факты о командах:

«Нант»

14-е место, 30 очков после 29 туров.

Забивает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх: 1.20 забитого, 1.40 пропущенного гола.

Маттис Аблин – 10 голов за сезон.

«ПСЖ»

1-е место, 77 очков после 29 туров.

10 побед подряд в Лиге 1.

В последних 5 матчах: 2.40 гола забито, 1.40 пропущено.

Усман Дембеле – 32 гола в 42 играх.

Личные встречи 10% (3) 7% (2) 83% (25) 21 Забитых мячей 72 0.7 В среднем за матч 2.4 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 29 тур Нант 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 13 тур ПСЖ 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 22 тур Нант 0 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 15 тур ПСЖ 2 : 1 Нант Франция. Лига 1, 26 тур ПСЖ 4 : 2 Нант Франция. Лига 1, 6 тур Нант 0 : 3 ПСЖ Суперкубок Франции, Финал ПСЖ 4 : 0 Нант Франция. Лига 1, 25 тур Нант 3 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 14 тур ПСЖ 3 : 1 Нант Франция. Лига 1, 29 тур ПСЖ 1 : 2 Нант Франция. Лига 1, 9 тур Нант 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур Нант 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 16 тур ПСЖ 2 : 0 Нант Франция. Лига 1, 28 тур Нант 3 : 2 ПСЖ Франция. Кубок, 1/2 финала ПСЖ 3 : 0 Нант Франция. Лига 1, 19 тур ПСЖ 1 : 0 Нант Франция. Лига 1, 20 тур Нант 0 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 13 тур ПСЖ 4 : 1 Нант Франция. Лига 1, 21 тур Нант 0 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 13 тур ПСЖ 2 : 0 Нант Франция. Лига 1, 38 тур ПСЖ 4 : 0 Нант Франция. Лига 1, 8 тур Нант 1 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 35 тур Нант 0 : 2 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала ПСЖ 2 : 0 Нант Франция. Лига 1, 17 тур ПСЖ 2 : 1 Нант Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала Нант 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 21 тур ПСЖ 5 : 0 Нант Франция. Лига 1, 3 тур Нант 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур Нант 1 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 5 тур ПСЖ 1 : 0 Нант

Прогноз на матч «Нант» – «ПСЖ»

Фаворит очевиден: ПСЖ не только мощнее по составу, но и находится в отличной форме. Однако «Нант» показывает бойцовский характер, особенно в домашних матчах, и почти всегда находит возможность для гола. С учeтом плотного графика у парижан после еврокубков и частых ротаций в составе, не исключено, что хозяева смогут поразить ворота лидера.

Скорее всего, матч пройдeт в атакующем ключе. Ожидается, что обе команды забьют, но победа останется за ПСЖ с разницей минимум в два мяча.

Рекомендации для ставок: