Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Нант» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

21 апреля 2025 8:00
Нант - ПСЖ
22 апр. 2025, вторник 21:45 | Франция. Лига 1, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.7
Гол Усмана Дембеле – коэфф. 1.70
Сделать ставку

22 апреля на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч 29-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и ПСЖ. Гости уверенно возглавляют турнирную таблицу и идут к очередному титулу, в то время как хозяева продолжают борьбу за сохранение прописки, чередуя победы с поражениями. Встреча обещает быть яркой и результативной, особенно с учeтом атакующего стиля обеих команд.

«Нант»

Команда занимает 14-е место, набрав 30 очков после 29 туров. В последних 5 матчах «Нант» забил 6 и пропустил 7 голов. Команда демонстрирует способность создавать моменты у чужих ворот, но оборона часто даeт сбои. Средняя результативность – 1.20 гола за матч, при этом в обороне – 1.40 пропущенного. Форвард Маттис Аблин продолжает тянуть команду, оформив 10 голов за сезон.

При этом «Нант» забивает в 4 последних матчах, но и пропускает минимум один мяч в трeх турах подряд. Команда хорошо проявляет себя в домашних матчах, но против топ-клубов, особенно такого уровня как ПСЖ, часто уступает под натиском атак.

«ПСЖ»

Парижане уверенно занимают 1-е место с 77 очками. Команда выиграла 10 последних матчей в Лиге 1, а в 15 играх подряд обязательно забивает. За последние 5 туров команда забила 12 мячей и пропустила 7 – в среднем по 2.40 гола в нападении и 1.40 – в обороне. Лучшим бомбардиром стал Усман Дембеле с 32 голами в 42 матчах.

ПСЖ может позволить себе ротацию после матчей в Лиге чемпионов, но даже в изменeнном составе команда показывает высокую результативность. Парижане играют с позиции силы, но в то же время не всегда сохраняют надeжность в обороне.

Факты о командах:

«Нант»

  • 14-е место, 30 очков после 29 туров.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх: 1.20 забитого, 1.40 пропущенного гола.
  • Маттис Аблин – 10 голов за сезон.

«ПСЖ»

  • 1-е место, 77 очков после 29 туров.
  • 10 побед подряд в Лиге 1.
  • В последних 5 матчах: 2.40 гола забито, 1.40 пропущено.
  • Усман Дембеле – 32 гола в 42 играх.

Личные встречи
10% (3)
7% (2)
83% (25)
21
Забитых мячей
72
0.7
В среднем за матч
2.4
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 1
22.04.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 1
30.11.2024
Нант
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
0 : 2
17.02.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 1
09.12.2023
Нант
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
4 : 2
04.03.2023
Нант
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
0 : 3
03.09.2022
ПСЖ
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
4 : 0
31.07.2022
Нант
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
3 : 1
19.02.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
3 : 1
20.11.2021
Нант
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1 : 2
14.03.2021
Нант
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0 : 3
31.10.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
1 : 2
04.02.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
2 : 0
04.12.2019
Нант
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
3 : 2
17.04.2019
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
3 : 0
03.04.2019
Нант
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
1 : 0
22.12.2018
Нант
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
14.01.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
4 : 1
18.11.2017
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 2
21.01.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
2 : 0
19.11.2016
Нант
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
4 : 0
14.05.2016
Нант
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 4
26.09.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
Нант
0 : 2
03.05.2015
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
2 : 0
11.02.2015
Нант
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 1
06.12.2014
Нант
Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала
Нант
1 : 2
04.02.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
5 : 0
19.01.2014
Нант
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 2
25.08.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
1 : 4
07.02.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 0
14.09.2008
Нант
Показать все

Прогноз на матч «Нант» – «ПСЖ»

Фаворит очевиден: ПСЖ не только мощнее по составу, но и находится в отличной форме. Однако «Нант» показывает бойцовский характер, особенно в домашних матчах, и почти всегда находит возможность для гола. С учeтом плотного графика у парижан после еврокубков и частых ротаций в составе, не исключено, что хозяева смогут поразить ворота лидера.

Скорее всего, матч пройдeт в атакующем ключе. Ожидается, что обе команды забьют, но победа останется за ПСЖ с разницей минимум в два мяча.

Рекомендации для ставок:

  • Победа ПСЖ с форой -1.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Гол Усмана Дембеле – коэффициент 1.70

1.7
Гол Усмана Дембеле – коэфф. 1.70
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 ПСЖ Нант
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 