22 апреля на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч 29-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и ПСЖ. Гости уверенно возглавляют турнирную таблицу и идут к очередному титулу, в то время как хозяева продолжают борьбу за сохранение прописки, чередуя победы с поражениями. Встреча обещает быть яркой и результативной, особенно с учeтом атакующего стиля обеих команд.
«Нант»
Команда занимает 14-е место, набрав 30 очков после 29 туров. В последних 5 матчах «Нант» забил 6 и пропустил 7 голов. Команда демонстрирует способность создавать моменты у чужих ворот, но оборона часто даeт сбои. Средняя результативность – 1.20 гола за матч, при этом в обороне – 1.40 пропущенного. Форвард Маттис Аблин продолжает тянуть команду, оформив 10 голов за сезон.
При этом «Нант» забивает в 4 последних матчах, но и пропускает минимум один мяч в трeх турах подряд. Команда хорошо проявляет себя в домашних матчах, но против топ-клубов, особенно такого уровня как ПСЖ, часто уступает под натиском атак.
«ПСЖ»
Парижане уверенно занимают 1-е место с 77 очками. Команда выиграла 10 последних матчей в Лиге 1, а в 15 играх подряд обязательно забивает. За последние 5 туров команда забила 12 мячей и пропустила 7 – в среднем по 2.40 гола в нападении и 1.40 – в обороне. Лучшим бомбардиром стал Усман Дембеле с 32 голами в 42 матчах.
ПСЖ может позволить себе ротацию после матчей в Лиге чемпионов, но даже в изменeнном составе команда показывает высокую результативность. Парижане играют с позиции силы, но в то же время не всегда сохраняют надeжность в обороне.
Факты о командах:
«Нант»
- 14-е место, 30 очков после 29 туров.
- Забивает в 4 последних матчах.
- В последних 5 играх: 1.20 забитого, 1.40 пропущенного гола.
- Маттис Аблин – 10 голов за сезон.
«ПСЖ»
- 1-е место, 77 очков после 29 туров.
- 10 побед подряд в Лиге 1.
- В последних 5 матчах: 2.40 гола забито, 1.40 пропущено.
- Усман Дембеле – 32 гола в 42 играх.
Прогноз на матч «Нант» – «ПСЖ»
Фаворит очевиден: ПСЖ не только мощнее по составу, но и находится в отличной форме. Однако «Нант» показывает бойцовский характер, особенно в домашних матчах, и почти всегда находит возможность для гола. С учeтом плотного графика у парижан после еврокубков и частых ротаций в составе, не исключено, что хозяева смогут поразить ворота лидера.
Скорее всего, матч пройдeт в атакующем ключе. Ожидается, что обе команды забьют, но победа останется за ПСЖ с разницей минимум в два мяча.
Рекомендации для ставок:
- Победа ПСЖ с форой -1.5 – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Гол Усмана Дембеле – коэффициент 1.70