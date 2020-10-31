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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 31 октября 2020
Нант
31.10.2020, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
47'
А. Эррера
65'
К. Мбаппе (П)
88'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
88'
ГОЛ! 0:3!
П. Сарабия
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Л. Бляс
85'
80'
Желтая карточка
К. Дагба
74'
Замена
Б. Фадига
️️️️
К. Мбаппе
74'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Рафинья
Замена
А. Туре
️️️️
П. Чиривелья
73'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
М. Коко
73'
Пенальти не реализован!
К. Бамба
69'
Желтая карточка
М. Коко
67'
66'
Замена
Т. Керер
️️️️
Д. Перейра
66'
Замена
Маркиньос
️️️️
И. Гуйе
65'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Мбаппе
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Эррера
Пас отдал
К. Мбаппе
46'
Замена
К. Руис-Атиль
️️️️
М. Кен
Желтая карточка
Л. Бляс
32'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
33
Anthony Walongwa
ЦФ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
ПСЖ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
3-1-2-3-1
40
Лафон
22
Траоре
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Луза
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
9
Муани
3-2-2-1-2
1
Навас
2
Дагба
22
Диалло
5
Баккер
2
Перейра
5
Гуйе
12
Рафинья
21
Эррера
7
Сарабия
9
Кен
10
Мбаппе
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
4
Чиривелья
7
Туре
7
Туре
4
Чиривелья
10
Бляс
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
10
Бляс
97
Коко
97
Огустен
97
Огустен
97
Коко
9
Кен
8
Руис-Атиль
8
Руис-Атиль
9
Кен
10
Мбаппе
7
Фадига
7
Фадига
10
Мбаппе
12
Рафинья
3
Курзава
3
Курзава
12
Рафинья
2
Перейра
6
Керер
6
Керер
2
Перейра
5
Гуйе
5
Маркиньос
5
Маркиньос
5
Гуйе
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
33
Anthony Walongwa
ЦФ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Anthony Walongwa
ЦФ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Нант - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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