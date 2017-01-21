Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 21 января 2017
Нант
21.01.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
21'
Э. Кавани
65'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
83'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Э. Кавани
76'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Арит
75'
Желтая карточка
Ф. Пардо
69'
69'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
М. Степински
️️️️
Я. Бамму
67'
Желтая карточка
Д. Карлос
65'
65'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Замена
Ф. Пардо
️️️️
Ж. Илоки
46'
30'
Желтая карточка
М. Верратти
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Жюль Илоки
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Нант
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
28
Адриен Томассон
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюпе
26
Джиджи
6
Лима
34
Карлос
15
Дюбуа
21
Ронжье
30
Жилле
20
Илоки
77
Арит
22
Сала
18
Бамму
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
7
Моура
7
Дракслер
10
Кавани
77
Арит
28
Томассон
28
Томассон
77
Арит
18
Бамму
14
Степински
14
Степински
18
Бамму
20
Илоки
27
Пардо
27
Пардо
20
Илоки
6
Верратти
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Верратти
10
Кавани
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Кавани
7
Дракслер
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Дракслер
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Нант - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
ПСЖ
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+