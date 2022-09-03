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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 03 сентября 2022
Нант
03.09.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
18'
К. Мбаппе
54'
К. Мбаппе
68'
Н. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - ПСЖ
Замена
М. Ачи
️️️️
Л. Бляс
85'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Мохамед
79'
70'
Замена
У. Экитике
️️️️
П. Сарабия
68'
Желтая карточка
С. Рамос
68'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мендеш
Замена
С. Корчиа
️️️️
Ж. Кастеллетто
66'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Э. Гессан
66'
63'
Замена
Неймар
️️️️
К. Мбаппе
62'
Замена
С. Рамос
️️️️
М. Верратти
57'
Желтая карточка
К. Мбаппе
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
49'
Желтая карточка
М. Верратти
47'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
45'
+1
Желтая карточка
Х. Бернат
34'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Витинья
Желтая карточка
Н. Паллуа
33'
Красная карточка
Фабио
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
3-3-1-1-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
2
Фабио
8
Мутуссами
10
Бляс
42
Мохамед
29
Гессан
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Бернат
2
Перейра
6
Верратти
17
Витинья
7
Сарабия
10
Месси
10
Мбаппе
21
Кастеллетто
14
Корчиа
14
Корчиа
21
Кастеллетто
10
Бляс
11
Ачи
11
Ачи
10
Бляс
42
Мохамед
97
Коко
97
Коко
42
Мохамед
29
Гессан
37
Ганаго
37
Ганаго
29
Гессан
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
6
Верратти
93
Рамос
93
Рамос
6
Верратти
17
Витинья
8
Саншеш
8
Саншеш
17
Витинья
10
Мбаппе
10
Неймар
10
Неймар
10
Мбаппе
7
Сарабия
22
Экитике
22
Экитике
7
Сарабия
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Нант - ПСЖ
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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