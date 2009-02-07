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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 07 февраля 2009
Нант
07.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
36'
Д. Абдун (П)
12'
Л. Жюли
20'
П. Луйиндула
50'
Л. Жюли
71'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
Замена
М. Партуш
️️️️
Ж. Ротен
Замена
Г. Бурийон
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ф. Джорджевич
ГОЛ! 1:4!
С. Сессеньон
Замена
Д. Де Фрейтас
️️️️
Р. Фати
ГОЛ! 1:3!
Л. Жюли
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Абдун
Замена
И. Класнич
️️️️
В. Ванкер
20'
ГОЛ! 0:2!
П. Луйиндула
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жюли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
2
Дуглау
ЦЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
28
Максим Партуш
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-1-4-2
16
Алонсо
17
Пулар
32
Пьер
26
Мареваль
10
Капуэ
9
Да Роша
6
Гийон
21
Ванкер
91
Фати
93
Абдун
20
Джорджевич
4-5-1
1
Ландро
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
25
Ротен
11
Клеман
0
Макелеле
29
Сессеньон
0
Жюли
88
Луйиндула
91
Фати
18
Де Фрейтас
18
Де Фрейтас
91
Фати
21
Ванкер
39
Класнич
39
Класнич
21
Ванкер
20
Джорджевич
23
Роделен
23
Роделен
20
Джорджевич
25
Ротен
28
Партуш
28
Партуш
25
Ротен
29
Сессеньон
7
Панкрат
7
Панкрат
29
Сессеньон
0
Жюли
6
Бурийон
6
Бурийон
0
Жюли
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
9
Кристиан Бекаменга
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
9
Кристиан Бекаменга
АП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Нант - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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