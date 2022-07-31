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Расписание матчей
Суперкубок Франции
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 31 июля 2022
ПСЖ
31.07.2022, воскресенье, 21:00
Суперкубок Франции, Финал
4 : 0
Завершен
Нант
22'
Л. Месси
45+5'
Неймар
57'
С. Рамос
82'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Нант
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
П. Сарабия
84'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Неймар
82'
81'
Красная карточка
Ж. Кастеллетто
79'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Э. Гессан
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Хакими
79'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Верратти
79'
75'
Желтая карточка
С. Мутуссами
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
68'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Витинья
68'
65'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Коко
65'
Замена
М. Мохамед
️️️️
П. Чиривелья
ГОЛ! 3:0!
С. Рамос
57'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
45'
+5
39'
Желтая карточка
М. Коко
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
22'
Желтая карточка
Витинья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Себастьен Корчиа
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-2-2-3
1
Доннарумма
3
Кимпембе
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Хакими
17
Витинья
6
Верратти
10
Неймар
7
Сарабия
10
Месси
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
17
Сиссоко
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
29
Гессан
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
2
Хакими
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Хакими
17
Витинья
2
Перейра
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
5
Паредес
5
Паредес
6
Верратти
7
Сарабия
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
7
Сарабия
97
Коко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
97
Коко
29
Гессан
14
Корчиа
14
Корчиа
29
Гессан
4
Чиривелья
42
Мохамед
42
Мохамед
4
Чиривелья
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Нант
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Блумфилд
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