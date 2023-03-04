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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 04 марта 2023
ПСЖ
04.03.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 2
Завершен
Нант
12'
Л. Месси
17'
Д. Хаджам (АГ)
60'
Д. Перейра
90+1'
К. Мбаппе
31'
Л. Бляс
38'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Нант
ГОЛ! 4:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Пембеле
90'
+1
Замена
Т. Пембеле
️️️️
В. Заир-Эмери
86'
81'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Сиссоко
81'
Замена
М. Коко
️️️️
И. Ганаго
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Маркиньос
77'
Замена
К. Солер
️️️️
Н. Мукиэле
71'
70'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Н. Паллуа
70'
Замена
М. Саймон
️️️️
Д. Хаджам
69'
Желтая карточка
А. Жиротто
69'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Ф. Мойе
64'
Желтая карточка
Д. Хаджам
ГОЛ! 3:2!
Д. Перейра
Пас отдал
К. Мбаппе
60'
38'
ГОЛ! 2:2!
И. Ганаго
Пас отдал
Ф. Мойе
31'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бляс
Пас отдал
Д. Хаджам
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Хаджам
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
93
Рамос
5
Маркиньос
20
Мукиэле
2
Перейра
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-2-2
40
Лафон
18
Сентонс
5
Паллуа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
8
Мутуссами
17
Сиссоко
10
Бляс
91
Мойе
3
Хаджам
37
Ганаго
33
Заир-Эмери
12
Пембеле
12
Пембеле
33
Заир-Эмери
5
Маркиньос
3
Битшиабу
3
Битшиабу
5
Маркиньос
20
Мукиэле
18
Солер
18
Солер
20
Мукиэле
5
Паллуа
4
Виктор
4
Виктор
5
Паллуа
3
Хаджам
27
Саймон
27
Саймон
3
Хаджам
37
Ганаго
97
Коко
97
Коко
37
Ганаго
91
Мойе
42
Мохамед
42
Мохамед
91
Мойе
17
Сиссоко
29
Гессан
29
Гессан
17
Сиссоко
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
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