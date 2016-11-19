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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 19 ноября 2016
ПСЖ
19.11.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
Нант
13'
А. Ди Мария
89'
Хесе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Хесе
89'
85'
Замена
А. Туре
️️️️
А. Томассон
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ж. Огустен
82'
75'
Замена
В. Моимбе
️️️️
Ж. Илоки
Замена
Хесе
️️️️
Л. Моура
73'
68'
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
М. Степински
67'
Желтая карточка
А. Томассон
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
А. Ди Мария
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ж. Огустен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЛФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Жюль Илоки
РФ
Главный тренер
Рене Жирар
ПСЖ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
17
Антони Валонгва
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
3
Кимпембе
92
Орье
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Моура
97
Огустен
3-2-1-1-3
1
Риу
6
Лима
34
Карлос
26
Джиджи
15
Дюбуа
4
Вискаррондо
30
Жилле
28
Томассон
20
Илоки
14
Степински
18
Бамму
97
Огустен
15
Пасторе
15
Пасторе
97
Огустен
11
Ди Мария
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
11
Ди Мария
7
Моура
10
Хесе
10
Хесе
7
Моура
14
Степински
19
Аристегита
19
Аристегита
14
Степински
28
Томассон
7
Туре
7
Туре
28
Томассон
20
Илоки
13
Моимбе
13
Моимбе
20
Илоки
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча ПСЖ - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Парк де Пренс
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