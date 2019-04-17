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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 17 апреля 2019
Нант
17.04.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 2
Завершен
ПСЖ
22'
Д. Карлос
44'
М. Уорис
52'
Д. Карлос
19'
Д. Алвес
89'
М. Гуджлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
Желтая карточка
М. Дюпе
90'
+4
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
М. Уорис
90'
89'
ГОЛ! 3:2!
М. Гуджлу
Пас отдал
К. Дагба
Замена
Э. Кватен
️️️️
Фабио
83'
79'
Желтая карточка
К. Дагба
74'
Замена
М. Гуджлу
️️️️
Л. Курзава
73'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
60'
Замена
К. Дагба
️️️️
С. Н'Соки
55'
Желтая карточка
П. Кимпембе
ГОЛ! 3:1!
Д. Карлос
Пас отдал
В. Ронжье
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Уорис
Пас отдал
С. Мутуссами
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Карлос
Пас отдал
В. Ронжье
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алвес
Пас отдал
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
35
Исаак Эман
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Метехан Гуджлу
ЦФ
3-3-2-2
1
Дюпе
5
Паллуа
34
Карлос
32
Ие
22
Траоре
7
Туре
2
Фабио
21
Ронжье
8
Мутуссами
20
Уорис
17
Кулибали
3-3-2-2
1
Буффон
34
Н'Соки
3
Кимпембе
6
Керер
10
Алвес
5
Паредес
3
Курзава
7
Дракслер
19
Диаби
13
Чупо-Мотинг
28
Нкунку
2
Фабио
22
Кватен
22
Кватен
2
Фабио
20
Уорис
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
20
Уорис
3
Курзава
22
Гуджлу
22
Гуджлу
3
Курзава
34
Н'Соки
2
Дагба
2
Дагба
34
Н'Соки
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
35
Исаак Эман
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
35
Исаак Эман
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Нант - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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