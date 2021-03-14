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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 14 марта 2021
ПСЖ
14.03.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 2
Завершен
Нант
42'
Ю. Дракслер
59'
Р. Коло Муани
71'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
84'
Замена
И. Луза
️️️️
Л. Бляс
83'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
83'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Дагба
74'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ю. Дракслер
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Саймон
Пас отдал
Р. Коло Муани
Желтая карточка
М. Верратти
67'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Ди Мария
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Замена
М. Икарди
️️️️
Рафинья
56'
51'
Желтая карточка
Ш. Траоре
Желтая карточка
Рафинья
48'
45'
Желтая карточка
М. Саймон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
22
Диалло
3
Кимпембе
5
Маркиньос
2
Дагба
2
Перейра
12
Рафинья
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-2-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
22
Траоре
7
Туре
4
Чиривелья
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
2
Дагба
6
Керер
6
Керер
2
Дагба
11
Ди Мария
5
Паредес
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Дракслер
12
Рафинья
9
Икарди
9
Икарди
12
Рафинья
10
Бляс
26
Луза
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
3
Батиста Менди
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Остались в запасе
3
Батиста Менди
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча ПСЖ - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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