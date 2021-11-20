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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 20 ноября 2021
ПСЖ
20.11.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 1
Завершен
Нант
2'
К. Мбаппе
82'
Д. Аппиа (АГ)
87'
Л. Месси
76'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
89'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
87'
83'
Желтая карточка
Л. Бляс
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Аппиа
82'
77'
Замена
В. Сиприен
️️️️
С. Мутуссами
77'
Замена
В. Геббельс
️️️️
М. Коко
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
М. Верратти
74'
Желтая карточка
М. Верратти
71'
Замена
С. Рико
️️️️
Неймар
68'
Красная карточка
К. Навас
65'
58'
Замена
К. Мерлен
️️️️
Фабио
58'
Замена
О. Букари
️️️️
К. Кулибали
42'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
С. Корчиа
39'
Желтая карточка
П. Чиривелья
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Паредес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
24
Бернат
6
Керер
22
Диалло
2
Хакими
5
Паредес
5
Гуйе
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-1-1-2-2
40
Лафон
2
Фабио
21
Кастеллетто
5
Жиротто
14
Корчиа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
97
Коко
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
10
Неймар
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
10
Неймар
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
6
Верратти
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Верратти
17
Кулибали
14
Букари
14
Букари
17
Кулибали
2
Фабио
26
Мерлен
26
Мерлен
2
Фабио
14
Корчиа
8
Аппиа
8
Аппиа
14
Корчиа
8
Мутуссами
25
Сиприен
25
Сиприен
8
Мутуссами
97
Коко
69
Геббельс
69
Геббельс
97
Коко
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Нант
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
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