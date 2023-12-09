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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 09 декабря 2023
ПСЖ
09.12.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Нант
41'
Б. Барколя
83'
Р. Коло Муани
55'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Нант
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
86'
Замена
К. Бамба
️️️️
Ж. Дюверн
86'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 2:1!
Р. Коло Муани
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Б. Барколя
79'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Солер
79'
73'
Замена
К. Мерлен
️️️️
М. Мохамед
Замена
У. Дембеле
️️️️
Витинья
67'
61'
Замена
Маркиньос
️️️️
С. Мутуссами
61'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
М. Коко
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Маркиньос
61'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
М. Угарте
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
Пас отдал
Ф. Мойе
ГОЛ! 1:0!
Б. Барколя
Пас отдал
Витинья
41'
29'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
40
Альбан Лафон
(К)
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
1
Луи Муке
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
11
Маркиньос
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Тенас
21
Эрнандес
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
5
Угарте
18
Солер
17
Витинья
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Мбаппе
3-3-3-1
40
Лафон
5
Джемерт
21
Кастеллетто
93
Дюверн
8
Аугусто
8
Мутуссами
17
Сиссоко
97
Коко
91
Мойе
27
Саймон
42
Мохамед
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
5
Угарте
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
10
Дембеле
10
Дембеле
17
Витинья
18
Солер
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Солер
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
42
Мохамед
26
Мерлен
26
Мерлен
42
Мохамед
97
Коко
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
97
Коко
8
Мутуссами
11
Маркиньос
11
Маркиньос
8
Мутуссами
93
Дюверн
17
Бамба
17
Бамба
93
Дюверн
17
Сиссоко
11
Аблин
11
Аблин
17
Сиссоко
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
1
Луи Муке
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Нант
1
3
Всего ударов по воротам
7
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
7
Количество передач
417
174
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.03
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Парк де Пренс
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