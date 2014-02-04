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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 04 февраля 2014
Нант
04.02.2014, вторник, 23:59
Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нант - ПСЖ
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0
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0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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