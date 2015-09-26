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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 26 сентября 2015
Нант
26.09.2015, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
11'
Я. Бамму
48'
З. Ибрагимович
73'
Э. Кавани
80'
А. Ди Мария
90'
С. Орье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
90'
ГОЛ! 1:4!
С. Орье
Пас отдал
Х. Пасторе
83'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
80'
ГОЛ! 1:3!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Пасторе
Замена
Ж. Одель
️️️️
Я. Бамму
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
О. Вискаррондо
69'
Замена
А. Томассон
️️️️
В. Моимбе
68'
67'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
66'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Стамбули
65'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Моура
48'
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Э. Леньяни
40'
ГОЛ! 1:0!
Я. Бамму
Пас отдал
В. Ронжье
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
8
Люка До
ОП
37
Адриан
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
2
Жоан Одель
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-3-3-1
1
Риу
13
Моимбе
4
Вискаррондо
33
Леньяни
27
Цана
20
Туре
15
Дюбуа
21
Ронжье
20
Илоки
11
Бедойя
18
Бамму
4-1-1-3-1
1
Трапп
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
21
Стамбули
6
Верратти
7
Моура
15
Пасторе
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
13
Моимбе
28
Томассон
28
Томассон
13
Моимбе
18
Бамму
2
Одель
2
Одель
18
Бамму
21
Стамбули
8
Мотта
8
Мотта
21
Стамбули
7
Моура
10
Кавани
10
Кавани
7
Моура
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
22
Энок Кватен
ПЗ
8
Люка До
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
8
Люка До
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Нант - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Помощники судьи:
Лоран Стьен
Бертран Жуанно
Резервный судья:
Себастьен Бюто
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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