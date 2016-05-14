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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 14 мая 2016
ПСЖ
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
4 : 0
Завершен
Нант
17'
З. Ибрагимович
43'
Л. Моура
52'
Маркиньос
89'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
ГОЛ! 4:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Пасторе
89'
84'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Р. Гомис
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Моура
73'
Замена
Д. Луис
️️️️
Г. ван дер Вил
73'
72'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
71'
60'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Э. Сала
ГОЛ! 3:0!
Маркиньос
52'
51'
Желтая карточка
Г. Жилле
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
А. Ди Мария
43'
Желтая карточка
А. Рабьо
38'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Нант
1
Кентен Браа
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
37
Адриан
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
4-2-3-1
1
Дюшез
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
14
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
15
Пасторе
7
Моура
11
Ибрагимович
3-2-3-1-1
1
Дюпе
4
Вискаррондо
33
Леньяни
26
Джиджи
15
Дюбуа
20
Сабали
11
Бедойя
30
Жилле
6
Гомис
28
Томассон
22
Сала
9
ван дер Вил
4
Луис
4
Луис
9
ван дер Вил
14
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
14
Рабьо
7
Моура
10
Кавани
10
Кавани
7
Моура
15
Дюбуа
22
Кватен
22
Кватен
15
Дюбуа
6
Гомис
21
Ронжье
21
Ронжье
6
Гомис
22
Сала
2
Одель
2
Одель
22
Сала
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
1
Кентен Браа
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Лорик Цана
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
1
Кентен Браа
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Лорик Цана
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча ПСЖ - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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