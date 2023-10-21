Гвардиола назвал будущего тренера «Манчестер Сити» – он им восхищается

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже знает, кто его заменит. Он уверен, что следующим тренером «Сити» станет Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон».

В прошлом сезоне, когда «Сити» и «Брайтон» сыграли вничью со счетом 1:1, Гвардиола подошел к игрокам соперника, кивнул в сторону Де Дзерби и заявил: «Это следующий тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола восхищается тактическими идеями 44-летнего тренера и считает итальянца одним из самых сильных менеджеров за последние 20 лет.

«Брайтон» под руководством Де Дзерби впервые в истории вышел в еврокубки.

Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до 2025 года.

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