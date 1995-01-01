Обзор букмекерской конторы Bettery

О букмекерской конторе Bettery

Букмекерская контора Бэттери начала работать в середине 2020 года. Учредителем БК является компания ООО «Атлантик-М», также являющаяся совладельцем БК “Фонбет”. БК Бэттери — легальная в России букмекерская контора. Она входит в СРО букмекеров, имеет лицензию ФНС, а также подключена к ЦУПИС. Благодаря этому игроки могут беспрепятственно пользоваться функционалом портала БК, а также загружать и устанавливать на свои смартфоны мобильные приложения Бэттери.

Приложения Бэттери на смартфон, а также мобильная версия сайта функционально практически ничем не отличаются от десктопного варианта Bettery. За счет этого игроки могут заключать пари, а также следить за розыгрышем ставок из любого удобного места.

Для того, чтобы воспользоваться сайтом БК, игроку достаточно просто перейти по ссылке. Для запуска мобильной версии, нужно перейти на сайт со смартфона. Игрокам не нужно использовать зеркала, браузеры с защищенным соединением, а также ВПН-сервисы.

Регистрация и верификация на Bettery

Для регистрации на сайте Bettery, нужно указать актуальный номер мобильного телефона, ввести дату рождения, а также придумать пароль, состоящий из не менее 8 символов (обязательно использовать латинские буквы и цифры).Также в окне регистрации можно ввести промокод при его наличии, а также согласиться на обработку персональных данных. После этого на указанный номер телефона придет код подтверждения, который следует ввести в соответствующее поле. Код подтверждения действует ровно одну минуту.

После регистрации пользователю присваивается начальный статус идентификации — беттор может вывести не более 60 000 рублей в месяц, а количество фрибетов ограничено 5 штуками — по 500 рублей каждый.

Чтобы увеличить лимиты, нужно повысить статус идентификации до “основного” это можно сделать с помощью личного посещения:

Салона связи “Связной” — с собой нужно взять паспорт, сообщить кассиру оплатить услугу идентификации в ЕДИНОМ ЦУПИС. Стоимость данной услуги составляет 300 рублей. Для идентификации надо назвать номер телефона, предъявить кассиру паспорт и получить чек (документ нужно сохранять до первого успешного платежа).

В офисе Contact — с собой нужно взять паспорт, сообщить кассиру о намерении оплатить идентификацию для мобильной карты. Стоимость услуги составляет 150 рублей. Для идентификации нужно назвать номер телефона, показать кассиру паспорт, а также получить чек. Документ нужно сохранять до первого успешного платежа.

Основной статус идентификации увеличивает лимиты до 595 000 рублей. Кроме того, повышенный статус идентификации открывает беттору возможность получить фрибет в 1000 рублей.

Способы пополнения и вывода средств

Игроки, зарегистрировавшиеся на Бэттери, могут пополнить игровой баланс следующим способом:

Банковская карта VISA, MasterCard, Мир (Комиссия 0%);

ЮMoney (Комиссия 0%);

Мегафон (Комиссия 0%);

Билайн (Комиссия 11,99 + 10 руб);

МТС (Комиссия 0%);

TELE2 (Комиссия 8,5%);

SberPay (Комиссия 0%);

Элекснет (Комиссия 0%).

При пополнении через банковские карты, Сберпэй и Элекснет лимиты составляют от 100 до 60 000 рублей (до 595 000 рублей при полной идентификации). При пополнении через операторов сотовой связи и через электронный кошелек ЮMoney лимиты составляют от 100 до 15 000 рублей.

Вывод средств осуществляется тем же способом, каким и было выполнено пополнение игрового счета. Кроме того, игроки могут вывести деньги на Кошелек ЦУПИС.

Возможности Bettery

Страница сайта Бэттери выполнена в стильном, современном дизайне. Основное цветовое решение — черный и белый цвета. Кнопки окрашены в салатовый цвет. В верхней части интерфейса, у логотипа Бэттери располагаются следующие разделы:

Спорт — поединки в прематче;

Live — игры, проходящие в текущее время;

Акции — актуальные бонусы;

Приложения — страница загрузки мобильного софта;

Статистика;

Результаты.

Здесь же, верхней части расположена пиктограмма “лупа” — она запускает строку поиска, кнопки входа и регистрации (при авторизованном аккаунте отображаются баланс, кнопка пополнения счета, иконка уведомления, кнопка входа в личный кабинет). Также здесь есть кнопка перехода к настройкам, с помощью которых можно установить удобный интерфейс, отображение купона и настроить прием и продажу пари.

В центральной части страницы рекомендованные спортивные дисциплины, ТОП Лайв событий (по умолчанию), либо события, из раздела “Спорт”. Здесь же можно включить отображение только лайв событий, а также событий из шести самых популярных дисциплин:

Футбол;

Хоккей;

Баскетбол;

Волейбол;

Теннис;

Киберспорт.

В правой части страницы отображаются информация о персональных бонусах беттера, купон, а также сведения о партнерстве букмекерской конторы с футбольным клубом “Крылья Советов” (Самара), а также молодежной футбольной сборной России. Здесь же можно увидеть и кнопку запуска онлайн-чата со службой техподдержки Бэттери.

В нижней части страницы расположены гиперссылки, ведущие к правилам БК, информации и платежах, часто задаваемым вопросам, букмекерскому словарю, новостям, акциям, правилам ответственной игры, VIP-программе, контакты, информация о партнерах, ссылки на соцсети и т.д. Здесь можно найти ссылки на быструю загрузку приложений для Андроид и iOS.

Игрокам также доступны прямые видеотрансляции некоторых спортивных событий. Для доступа к видео, беттору нужно пополнить депозит на любую сумму. Матчи, для которых недоступны видеотрансляции, сопровождаются анимированной инфографикой, позволяющей оперативно реагировать на события матча при Лайв ставках.

Линия и коэффициенты Bettery

Линия на сайте Беттери представлена примерно 25 различными видами спорта, в том числе футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, волейболом, боевыми единоборствами, гоночными соревнованиями, видами спорта, популярными за океаном (американский и австралийский футбол, бейсбол и др.), крикет, дартс, нетбол и т.д.

Базовые рынки представлены исходами на победу, ничью, двойной шанс, индивидуальные показатели команд и спортсменов, форы и тоталы. Также игроки могут сделать пари на точный счет, бетторам доступны комбинированые пари.

Средняя маржа (зависит от статусности поединка и популярности турнира) на популярные виды спорта представлена следующим образом:

Футбол — от 2 до 5%

Хоккей — от 5 до 8%

Баскетбол — от 7 до 11%

Теннис — от 6 до 9%

Единоборства — от 5 до 10%

Киберспорт — от 8 до 12%.

Бонусы и акции Bettery

По состоянию на март 2022 года букмекерская контора Бэттери также предлагает следующие акции:

Программа лояльности для VIP-клиентов – Каждый месяц игроку начисляется кешбэк от 7,5 до 12,5% в зависимости от статуса;

До 15 000 рублей новым клиентам – После регистрации на сайте, нужно внести первый депозит от 500 рублей, затем выполнять условия акции и получай бонусы;

Страховка экспресса – Игрокам будет доступен возврат ставки, если один из исходов будет указан неверно.

После регистрации беттору начисляется бонус в виде бесплатной ставки размером в

1000 рублей. Фрибет начисляется за первый депозит в размере от 500 рублей. Бонус действует в течение 5 дней с момента регистрации. Для отыгрыша фрибета его нужно проставить в купонах с коэффициентом не выше 5,00. Если ставка зайдет, то игроку будет начислена сумма выигрыша за исключением размера бонуса.

Бонус могут активировать только пользователи, повысившие статус идентификации до уровня “Основной”.

Техническая поддержка Bettery

Пользователи Бэттери могут связаться со службой технической поддержки следующими способами:

Номер телефона: 8 (800) 200-0707

Адрес электронной почты: admin@bettery.ru

Телеграмм-бот: @BetterySupport_bot

Онлайн чат на сайте букмекерской конторы

Отзывы бетторов о Bettery

Пользователи букмекерской конторы Беттери оставляют следующие отзывы о БК (взяты с сайта bookmaker-ratings.ru):

Ставил несколько месяцев в Bettery, выигрывал проигрывал, но пару месяцев назад набралась на счете сумма 126.500 руб и мне решили просто закрыть выплату и начали просить с меня мои фото, паспорта, экрана личного кабинета, фото с картой, все им присылал, в итоге написали что нужно установить скайп и написать когда мне удобно созвонится, я все написал, и с тех пор игнор, мне только пишут ждите вам ответят, каждый раз, а прошло уже месяца 2 наверно, такая чушь, обходите стороной эту контору, начнете выигрывать, ничего вам не выплатят.

Заблокировали молча в конце марта прошлого года. Без уведомления и объяснения причин. Блок был после продажи ставки в лайве. Причем продал себе в минус. Верификацию начал 15 февраля этого года. Все высылал как надо и в течении 20 минут. И после того как я отправил им свою зарплатную карту и фото с ней у лица – сказали уточнить 24 февраля после 14-00. Уточнил, но молчание больше недели. Странная контора. Чат ответил что она устанавливает индивидуальные сроки верификации. Но как узнать дату — неизвестно. Если б я знал о незаконном присвоении моих средств — даже и не подумал бы связываться с ними. Помогите забрать свои деньги... Я правил не нарушал, а значит имею полное право забрать свои деньги. Спасибо за внимание.

Всем здравствуйте! Такая ситуация: скачал приложение данного букмекера, увидел что они дают фрибеты в виде 1000р. Поставил фрибет и он зашел. На следующий день решил вывести деньги. Требуется пополнение, нажимая пополнить счет, вижу табличку, что нужно обратиться в тех поддержку. Пишу им и понимаю, что они заблокировали мой счет без обоснования причины... В общем не рекомендую данную бк.

Если вы это читаете – выводите все средства с этого букмекера и не связывайтесь с ним никогда! В любой момент ваш аккаунт может быть заблокирован, средства вам не выплатят, будут отвечать шаблонно: Вам отказано в услугах нашей компании. С уважением, Администрация

Это чистый развод, таким образом зарабатывают они деньги, блокировкой аккаунтов с крупными суммами и отказ в выплате!

Можете зайти и посмотреть жалобы на арбитраже РБ на БК «Bettery», все проигнорированы: 300 тысяч на балансе – отказ в выплате, 150 тысяч на балансе – отказ в выплате и т.д

Всем добра, не делайте ставки у мошенников, они заберут ваши деньги и пошлю вас куда подальше...

Вопросы и ответы

Как зайти в личный кабинет Bettery?

— Перед авторизацией на сайте, нужно зарегистрироваться. Для этого достаточно указать номер мобильного телефона, придумать пароль и ввести проверочный код. Затем при клике на кнопку “Войти” нужно указать используемый номер телефона и назначенный пароль.

Где найти актуальное зеркало Bettery?

— Букмекерская контора Бэттери работает в России на легальных основаниях, поэтому для входа на ее сайт не нужны ни зеркала, ни иные способы обхода блокировки.

Как пополнить счет в Bettery?

— В личном кабинете выбрать пункт “Пополнение и выплаты”, указать способ внесения средств на счет, ввести сумму в соответствии с лимитами и подтвердить действие. Также пополнить счет можно с помощью соответствующей кнопки после авторизации на сайте БК.

Как сделать ставку в Bettery?

— Выбрать событие, указать маркеты и коэффициенты, подтвердить действие или при типе купона “экспресс” и “система”, выбрать новые поединки.

Как вывести деньги из Bettery?

— Выбрать в личном кабинете соответствующий пункт, указать способ вывода (будет работать только тот, с помощью которого вносились средства на депозит), указать суммы.

Где скачать мобильное приложение Bettery?

— Приложения можно скачать из соответствующего пункта на сайте БК Бэттери, а также с помощью клика по иконкам, расположенным в нижней части главной страницы сайта.