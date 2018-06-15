Обзор матча Россия – Саудовская Аравия

Подробный обзор матча открытия Чемпионата Мира по 2018

Приветствую всех поклонников футбола! В первую очередь хочу поздравить всех с началом Чемпионата Мира 2018 по футболу, который проходит в России, и мы надеемся, что праздник мирового футбола запомнится всем, как лучший мундиаль за всю историю. Открытие мирового первенства произошло 14 июня 2018 на главной арене турнира «Лужники». И традиционно матчем-открытия является игра страны-хозяйки и в этот раз мы были свидетелями игры сборных России и Саудовской Аравии. Конечно, все билеты на матч были распроданы, поэтому никто не был удивлен аншлагу на стадионе. Сама же игра преподнесла некоторую неожиданность в плане результата, т.к никто не ожидал, что сборная России сумеет отличиться более 2-х раз. Первые 10 минут встречи прошли в равной борьбе, и игра проходила в центре поля с редкими забегами до чужих ворот в исполнении россиян. Сборная Саудовской Аравии первые 70 минут матча провела обороняясь и редко пыталась провести быструю контратаку с длинной передачей со своей половины поля на чужую, но однотипные передачи становились все менее опасней с каждой атакой. А сборная России, имея доминирование в физических показателях, сумела забить первый гол на 12-ой минуте после розыгрыша углового, и автором первого забитого мяча на Чемпионате мира стал опорный полузащитник ФК «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский, который отправил мяч головой в дальний угол. После того, как счет был открыт, игра потеряла в скорости и команды организовали редкие выпады на чужую половину поля. Но скором времени, на 22-ой минуте пришлось со слезами на глазах покинуть поле Алану Дзагоеву, который в последнее время имеет много проблем с задней поверхностью бедра, и его заменил Денис Черышев, который и стал автором гола в раздевалку на 42-ой минуте в ворота аравийцев после мастерских обводок защитников в чужой штрафной площади. На перерыв команды уходили со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира, но все понимали, что сборная Саудовской Аравии навяжет борьбу во второй половине игры. Так оно и произошло. Через 5 минут после начала второго тайма аравийцы организовали фланговый прострел, который, к счастью для россиян, никто не сумел замкнуть. Этот момент можно считать самым опасным со стороны аравийцев за весь матч. Вторую замену Станислав Саламович Черчесов сделал на 70-ой минуте, заменив центрального нападающего Федора Смолова на Артема Дзюбу, который спустя минуту замкнул навес Александра Головина и развел вратаря и мяч по разным углам. После того, как счет стал 3:0 игра успокоилась и аравийцы в попытках организовать «гол престижа» рвались вперед, но все попытки оказались четными. Но на 90-ой минуте после длинной передачи Юрия Жиркова мяч с мячом на углу штрафной оказался Денис Черышев, который отправил мяч над вратарем в дальний верхний угол. Этот гол после матча был признан лучшим игровым моментом дня, и его автор получил звание лучшего игрока матча. В последней атаке штрафной удар вблизи штрафной заработал Александр Головин, который и подошел к мячу и отправил его прямым ударом мимо стенки в нижний угол. Табло уже показывало 90+4, и главный арбитр сразу же дал финальный свисток.

Для большинства результат 5:0 оказался очень неожиданным и все болельщики моментально забыли обо всех тех неудачах, которые преследовали сборную в последнее время. Конечно, в игре можно было увидеть как светлые стороны, так и темные. Среди положительных черт я хочу особо выделить блестящую игру Александра Головина, который весь матч провел на запредельных скоростях, и ни одна атака не обошлась без его участия. Он был именно тем связующим в центре поля между защитой и нападением, которого не хватала сборной последние несколько лет. Саша набрал 3 очка в игре по системе «гол+пас»(1+2).

Среди отрицательных черт мы можем с вами наблюдать большой процент ошибок в передачах. Мы можем сослаться на то, что это была только первая игра и игроки еще не успели сыграться, но подготовительные сборы начались за месяц до старта Чемпионата мира, и игроки могли найти взаимосвязь между собой на поле. Мы надеемся, что в следующей игре это не будет уже так значимо и Станислав Саламович сможет решить эту проблему.

Мы желаем скорейшего выздоровления Алану Дзагоеву, но с большей долей вероятности мы его уже не увидим на поле на этом турнире. Следующую игру сборная России проведет 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург» против сборной Египта, во главе с новой мировой звездой Мухамедом Салахом. Начало матча в 21:00мск! Всем удачи и верим в лучшее!!!