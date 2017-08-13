Как мы на Спартак ходили

Краткая история посещения одного из стадионов России на один из матчей РФПЛ

Хочу сразу сказать, было это до летнего перерыва и КК-17. Хотел написать сразу, но руки не доходили, то работы выше крыши, то с семьей побыть охота, то еще какая напасть. Складывалось ощущение, что обстоятельства складываются против.

И вот наконец, после разгребания ковшом всех дел, я добрался до своего блога и второй интересующей меня темы: «СТАДИОНЫ» в нашей стране.

Скажу честно, сам принимал участие в подготовке стадионов к проведению КК-17 и самого ЧМ-18. Все возможные вопросы прорабатывались со специалистами в различных областях (технологии, инженерные сети, логистики), с представителями ФИФА, организаторами крупных спортивных мероприятий, чтобы иметь четкое понимание как должно все выглядеть, где должно все находиться, чтобы в первую очередь болельщикам было комфортно приходить на матчи, смотреть футбол и уходить с матча. Повторю, все глобальные и мелкие вопросы тщательно прорабатывались, за что огромная благодарность всем кто принял участие в подготовке нашей страны к проведению такого грандиозного события.

Теперь обо всем по порядку. Это был матч 23 тура, который состоялся 16 апреля 2017 года между Спартаком и Зенитом. Думаю жители Москвы и гости столицы, болельщики из других городов, которые приехали посмотреть замечательное дерби, хорошо помнят какая тогда стояла погода в нашей столице. Кто не помнит или просто не знает напомню, было прохладно, температура +1, а с неба моросил дождик. Как сами понимаете, было не очень комфортно всем, и игрокам, и болельщикам.

Я очень редко хожу на стадионы, и это связано совершенно не с моей не любовью к футболу, я живу этой игрой. Я не пропускаю информацию о ситуации в основных чемпионатах, а уж за РФПЛ слежу в оба глаза, параллельно привлекая к спорту и футболу, в частности, своего сына и жену.

Но тогда у многих складывается впечатления, что в каком-то из утверждений я не совсем честен. Как можно настолько любить спорт, в данном случае футбол, и редко посещать стадионы, на которых ощущение от игры и вся футбольная атмосфера воспринимается СОВЕРШЕННО иначе и удовольствие от просмотра в разы сильнее, нежели при просмотре этого же события по телевизору.

Я Вам объясню свою позицию, прошу заметить, я говорю именно позицию, а не мнение. У меня нет цели кого-то в чем-то переубедить из болельщиков, только наших чиновников из РФС и людей, которые отвечают за организацию матчей в клубах.

Начнем по порядку. Чтобы пойти на футбол, нам необходимо купить билет. И если у Вас нет абонемента, это будет проблематично или очень дорого. Раньше я спокойно мог купить билеты до 1 500 рублей. Сейчас тенденция резко меняется. В нашей стране люди не стали жить резко лучше, почему тогда билеты так резко выросли. На матч со Спартаком билеты начинались от 2 500 тысяч рублей на угловые сектора и от 4 500 на центральные трибуны. Теперь посчитаем, чтобы мне пойти с семьей на футбол мне необходимо потратить 13 500 рублей. Простите, Вы там все серьезно?! Про стоимость VIP-сектора я лучше умолчу, потому как моей зарплаты, думаю, не хватит, а если и хватит, то оставшийся месяц питаться я буду воздухом. С такой ценовой политикой, какие могут быть вопросы о постоянно посещаемости стадионов?! Вы сделали отличные, красивые, современные стадионы, НО это абсолютно не означает, что надо взвинчивать цены до небес. Вы хотите быстрой окупаемости, но народ не особо хочет идти и отдавать такие деньги, чтобы посмотреть матч, который не факт что окажется зрелищным. Многие оседали в барах и ресторанах на соседних станциях метро. ТЦ Щукинский был забит до отказа, столики там бронировались задолго ДО! И это не потому, что наш человек любит выпить. Просто там дешевле, теплее, комфортнее. Мне повезло, я был в командировке в Санкт-Петербурге, и мне удалось купить билет на фанатский сектор за 1 000 рублей.

Идем дальше. Чтобы посмотреть футбол, нам необходимо добраться до стадиона. И тут я столкнулся с проблемой прохода болельщиков до стадиона. Не все гостевые болелы приезжают на автобусах на матчи своих команд. Есть и местные болещики, которые отдают предпочтение в Питере Спартаку, Локо, ЦСКА или кому-то еще, в Москве так вообще разнообразие. А культура боления еще не достигла того уровня, когда ты спокойно можешь доехать до стадиона «Открытие Арена» с шарфиком Зенита, например. Как минимум ты услышишь много нелицеприятного о себе, а можно даже и в травмпункт загреметь. На станции метро «Спартак» вообще происходил ужас. Станция была настолько забита, что поток людей был от одного края платформы до другого. Ты мог или не выйти из вагона в принципе, потому как некуда, или рискнуть выйти и идти по краю в надежде не свалиться на пути.

Дальше ты выходил со всем потоком на улицу, где ,опять таки, не было разделения на фанатов разных клубов, как, например, очень часто делают на стадионе «Локомотив» ныне «РЖД Арена». По ходу движения до своего гостевого сектора я видел кучу потасовок, в некоторых местах фанаты кидались друг в друга фаерами. Сотрудники правопорядка просто созерцали данное действо. Если тебе посчастливилось дойти живым до входа это хорошо, но приключения на этом не заканчивались. Ты попадал на досмотр. Стоя в очереди человека могли легко вытащить из толпы и увести в автобус ОМОНа, только за то что он не понравился кому-то из сотрудников. Не так улыбнулся, не то сказал или еще какой предлог. Думаю, что так происходит на всех стадионах. Если ты прошел первый кордон, на котором тебя уже обыскали, ты попадал на второй. Где помимо проверки билета и документов с тобой что делают? Правильно, опять обыскивают. Если ты прошел и второй рубеж, ты попадаешь на финишную прямую, где стюард проверяет билет, а сотрудник тебя шманает по полной. У меня возникает вопрос: что и где я мог взять из запрещенного списка между этими кордонами? Может для сотрудников это будет секретом, но фаеры давно не заносятся на стадион болельщиками. Это делают или стюарды на домашнем стадионе, или аккредитованные клубные представители, имеющие отношение к фанатской среде на гостевом стадионе. И если все получилось, лицо понравилось всем сотрудникам, к документам нет вопросов, поведение не вызывает подозрения (не смеешься, не улыбаешься, серьезен как никогда), ты попадаешь на стадион.

На самом стадионе все сделано отлично. Великолепный обзор, замечательная акустика, удобные кресла. Все очень круто. Придраться не к чему.

И вот, когда вы пришли на стадион, созерцали унылый или потрясающий по накалу страстей матч, это уже как повезет, пора бы и домой собираться. И тут возникает еще одна проблема. Выйти со стадиона, оказывается не легче чем попасть. Все мы знаем, а кто не знает будет в курсе, что выход со стадиона закрывают за 5-10 минут до окончания матча. Живу я на другом конце Москвы, поэтому решил выйти со стадиона за 5 минут до финального свистка. На сектор заходят сотрудница, выпускают парня с девушкой, спокойно без всяких вопросов. Я направляюсь следом, и вот меня уже из сектора не выпускают. Говорят, раньше надо было выходить. Вспоминаем парочку, вышедшую секундой ранее, и получаем разрыв шаблона и взрыв мозга. Но, к сожалению, большинство сотрудников не отличаются умом и сообразительностью, поэтому они не выпускают со стадиона вообще никого. Люди им показывают билеты на самолет, поезд, даже с детьми взрослых мужчин не выпускают. Я, конечно, понимаю, дана команда закрыть сектор, но думать же надо и самому тоже. Погода не лучшая, температура низкая, и детей заставляют мерзнуть наравне со всеми. Выпускают отца с ребенком только после того, как толпа уже начинает откровенно наезжать на младшего сержанта полиции, уверяя его в том, что он действительно не прав. Идем дальше, через минут 20-30 после окончания матча, к сотрудникам подошел молодой человек бледного вида, сообщил, что ему плохо и попросил дойти до туалета. Его тоже завернули, хотя могли отправить с ним того же стюарда. Конечно, зачем думать о болельщиках, зачем соблюдать Футбольный регламент и правила. В итоге со стадиона гостевой сектор выпустили спустя 2 ЧАСА (!!!) после окончания матча. Подобное я видел впервые. Ни на «Лужниках», ни на «Арена Химки» подобного не было. При условии, что эти стадионы были построены раньше, а старая добрая «Лужа» вообще в прошлом веке. В результате подобного отношения, огромное количество болельщиков опаздывает на поезда и самолеты. Грубо нарушаются пункты «Правил обеспечения безопасности зрителей». За это отвечать и следить должны не сотрудники, а работники клуба и стадионов, которые отвечают за организацию подобных событий.

В результате мы получаем неумение или нежелание извлекать уроки из неудачных моментов, которые возникают при организации матчей РФПЛ. Уверен, что данные проблемы имеются на всех стадионах нашей страны, у всех клубов Премьер Лиги. О чем думают наши руководители клубов – тайна. Они отталкивают болельщиков от стадионов, намеренно или по незнанию – не известно. Если намеренно, то становиться страшно, что будет дальше? Если по не знанию, то почему не извлекают уроки из организации каждого домашнего матча? Почему-то клубы считают, что болельщики им что-то должны или чем-то обязаны. На мой взгляд, это огромное заблуждение, которое, неизвестно каким образом, зародилось в их умах. Потом Гинер, Федун и другие представители футбольных клубов будут кричать, что они потратили кучу денег на строительство стадионов, а народ на футбол смотреть в живую не ходит. Только данные лица забывают или не хотят понять, что строительство современного стадиона это не все, это даже не полдела, это только начало тяжелого и тернистого пути. Из которого можно выйти достойно только прикладывая усилия и совершенствуясь после каждого матча.

Я понимаю, что нет предела совершенству, но его и не достичь, лишь обвиняя нас в не любви к футболу. Создайте нам условия, при которых нам будет приятно и комфортно ходить на стадион. Когда я могу спокойно взять на стадион сына и жену, чтобы прививать интерес не только к футболу, но и к спорту в целом. Сделайте это, учитесь на своих и чужих ошибках и мы пойдем. Мы будем забивать эти чаши до отказа.