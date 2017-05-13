Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Треш - статистика

Завершил карьеру
1 сентября 1987 (39), Ингольштадт
#28 | Защитник
181 см | 74 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
1 : 1
13.05.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
0 : 2
06.05.2017
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 6
29.04.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
1 : 0
22.04.2017
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.04.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 1
05.04.2017
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
3 : 3
02.04.2017
Вольфсбург
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 0
18.03.2017
Дармштадт
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 2
24.02.2017
Вердер
1' - 81'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.02.2017
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 1
12.02.2017
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
1 : 2
20.12.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
5 : 0
10.12.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ингольштадт
1 : 1
26.11.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
0 : 1
19.11.2016
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
0 : 3
05.11.2016
Вольфсбург
1' - 90'
53'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3 : 1
22.10.2016
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
0 : 1
16.10.2016
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
0 : 0
02.10.2016
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 1
24.09.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0 : 0
10.09.2016
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 2
27.08.2016
Вольфсбург
71' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
1
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
1
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
1
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
1
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+