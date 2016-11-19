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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 19 ноября 2016
Вольфсбург
19.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
82'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
90'
+3
Замена
Т. Керер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
90'
+2
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
М. Майер
86'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Н. Бенталеб
85'
Желтая карточка
С. Колашинац
82'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
С. Колашинац
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
П. Зегуйн
81'
77'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Желтая карточка
П. Зегуйн
69'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Д. Калиджиури
65'
Замена
Виейринья
️️️️
Я. Блащиковски
55'
Желтая карточка
Д. Брума
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
37
Бернард Текпетей
ПВ
2-1-4-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
25
Брума
14
Густаво
31
Герхардт
28
Треш
30
Зегуйн
16
Блащиковски
27
Арнольд
20
Калиджиури
27
Гомес
4-4-1-1
1
Ферманн
27
Налдо
5
Хеведес
22
Настасич
23
Колашинац
30
Гайс
27
Горецка
6
Бенталеб
18
Шепф
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
16
Блащиковски
20
Виейринья
20
Виейринья
16
Блащиковски
30
Зегуйн
23
Гилявоги
23
Гилявоги
30
Зегуйн
20
Калиджиури
10
Дидави
10
Дидави
20
Калиджиури
7
Майер
21
Баба
21
Баба
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
6
Керер
6
Керер
13
Чупо-Мотинг
6
Бенталеб
21
Стамбули
21
Стамбули
6
Бенталеб
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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