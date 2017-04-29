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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 29 апреля 2017
Вольфсбург
29.04.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 6
Завершен
Бавария
19'
Д. Алаба
36'
Р. Левандовски
45'
Р. Левандовски
66'
А. Роббен
80'
Т. Мюллер
85'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
85'
ГОЛ! 0:6!
Й. Киммих
80'
ГОЛ! 0:5!
Т. Мюллер
Замена
П. Нтеп
️️️️
Д. Дидави
79'
Замена
П. Нтеп
️️️️
М. Гомес
79'
Вторая желтая
Л. Густаво
78'
75'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Алькантара
71'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
68'
Замена
Х. Бернат
️️️️
М. Хуммельс
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Р. Родригес
67'
66'
ГОЛ! 0:4!
А. Роббен
Замена
Виейринья
️️️️
Я. Блащиковски
45'
45'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Л. Густаво
19'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
3-1-4-1-1
1
Кастелс
13
Родригес
31
Кнохе
38
Хорн
14
Густаво
31
Герхардт
27
Арнольд
23
Базур
16
Блащиковски
10
Дидави
27
Гомес
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
21
Лам
15
Хуммельс
5
Алаба
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
16
Блащиковски
20
Виейринья
20
Виейринья
16
Блащиковски
13
Родригес
30
Зегуйн
30
Зегуйн
13
Родригес
27
Гомес
29
Нтеп
29
Нтеп
27
Гомес
15
Хуммельс
24
Бернат
24
Бернат
15
Хуммельс
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
6
Алькантара
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Алькантара
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
16
Диего Бенальо
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
22
Том Штарке
ВР
7
Франк Рибери
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
7
Франк Рибери
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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