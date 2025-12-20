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Бразилия. Серия А
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Флуминенсе
Тиаго Силва
Новости
€ 500 тыс
Тиаго Силва - новости
Флуминенсе
22 сентября 1984 (41)
#3 | Защитник
184 см | 77 кг
Бразилия
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Фото
41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб
23 июня
1
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
12 июня
41-летний Тиаго Силва остался без команды
21 мая
Фото
Экс-игрок «Динамо» дебютировал в Лиге Европы в 41 год
13 марта
1
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Фото
«Порту» подписал 41-летнего экс-игрока «Динамо», бравшего Лигу чемпионов
2025.12.20 18:47
3
41-летний Тиаго Силва может вернуться в Европу
2025.12.16 11:33
Фото
Сын известного бразильского футболиста подписал профессиональный контракт с «Челси»
2025.12.02 14:12
41-летний Тиаго Силва хочет вернуться в Европу
2025.11.20 00:24
Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек
2024.11.19 11:12
1
Реакция Романцева на смерть легендарного спартаковского врача Василькова: «Он спас Тиаго Силву»
2024.06.26 16:52
Видео
55 тысяч человек встретили возвращение экс-игрока «Динамо» в Бразилию
2024.06.08 16:05
Фото
«Монстр вернулся!»: бразильский клуб объявил о возвращении экс-защитника «Динамо»
2024.05.07 18:06
2
Фото
Тиаго Силва заявил об уходе из «Челси»
2024.04.29 13:31
Фото
39-летний Тиаго Силва заплакал после вылета «Челси» от «Манчестер Сити»
2024.04.20 21:56
2
Символическая сборная Марсело из его экс-партнеров по команде
2024.04.03 01:00
Жена Тиаго Силвы извинилась за свой пост про «Челси»
2024.02.07 16:16
Почеттино прокомментировал резонансные слова жены Тиаго Силвы
2024.02.06 17:35
1
Жена Тиаго Силвы намеком попросила уволить Почеттино
2024.02.04 20:25
2
Тиаго Силва рассказал, как чуть не умер в «Динамо»
2024.01.06 20:13
3
Тиаго Силва приблизился к рекорду Шерингема 18-летней давности
2023.08.26 11:33
Мойзес назвал лучших защитников в России и мире
2023.07.13 23:50
Тиаго Силва раскрыл свое прозвище: «Это не потому, что я отвратителен»
2023.06.16 17:00
Тиаго Силва назвал шесть месяцев в России одним из худших периодов в жизни
2023.06.16 10:59
Тиаго Силва расторгнет контракт с «Челси», несмотря на его продление три месяца назад
2023.05.12 13:36
«Возможно, это моя последняя игра в ЛЧ»: футболист «Челси» забрал домой мяч после 0:2 от «Реала»
2023.04.19 13:59
1
Тренер «Челси» Поттер назвал сроки восстановления Тиаго Силвы
2023.03.04 14:55
«Челси» назвал диагноз травмированного Тиаго Силвы
2023.02.28 15:22
«Челси» продлил контракт с 38-летним Тиаго Силвой
2023.02.11 08:24
«Челси» близок к продлению контракта с 38-летним Тиаго Силвой
2023.02.10 13:50
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Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
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Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
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Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
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Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
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Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
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Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
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Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
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Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
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Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
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