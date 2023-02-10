«Челси» близок к продлению контракта с 38-летним Тиаго Силвой

«Челси» договорился о продолжении сотрудничества с центральным защитником Тиаго Силвой.

Стороны устно согласовали продление контракта до июня 2024 года.

Клуб объявит о заключении нового договора с бразильцем в ближайшее время.

Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года.

В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 24 матчах.

В сентябре футболисту исполнилось 38 лет.

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