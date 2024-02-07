Жена Тиаго Силвы извинилась за свой пост про «Челси»

Изабелла Силва, супруга защитника «Челси» Тиаго Силвы, отреклась от своего призыва к переменам в лондонском клубе.

После домашнего поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) она написала в соцсетях: «Время для изменений. Если ждать дальше, будет поздно».

Есть две версии, кому это было адресовано: первая – призыв к мужу сменить команду, вторая – намек на необходимость увольнения тренера Маурисио Почеттино.

«Прошу прощения за то, что моя личная вспышка как страстного болельщика «Челси» вызвала такой резонанс.

Я люблю эту команду, радуюсь победам и грущу из-за поражений. Мы все хотим одного – видеть команду-победителя. Вперед, «Челси»!» – написала жена бразильского футболиста в соцсетях.